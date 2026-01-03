Stora störningar på Arlanda – både flyg och bagagehantering

Kraftigt vinterväder skapar omfattande problem på Arlanda, där både flygtrafik och bagagehantering påverkas. Resenärer har fått vänta i timmar och stora mängder bagage har samlats i terminalerna.

Snöstormen Anna orsakar betydande störningar på Arlanda under lördagen. Flera avgångar och ankomster är försenade eller inställda och vid bagageutlämningen råder stora problem. Resenärer vittnar om långa väntetider och bagage som staplas på varandra i terminalerna, rapporterar Expressen.

Enligt uppgifter till Expressen har vissa passagerare fått kliva ombord på flygplan som senare inte kunnat avgå, bland annat på grund av problem i markhanteringen. Många har därefter tvingats försöka boka om sina resor på egen hand och i flera fall lämna flygplatsen utan sitt bagage.

Swedavia uppger för Expressen att den besvärliga situationen hänger samman med vädret, där stora snömängder i kombination med vind påverkar både flygtrafiken och bagagehanteringen. Extra resurser har satts in, men störningarna väntas fortsätta så länge väderläget består.