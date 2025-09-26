Stora skillnader i skolresultaten – färre elever behöriga till gymnasiet

Resultaten från grundskolorna i Sigtuna kommun visar på stora skillnader mellan både kommunala och fristående skolor.

Internationella Engelska Skolan Sigtuna ligger högst med ett meritvärde på 258,4 och 100 procent av eleverna behöriga till yrkesprogram. Skolan Bergius följer med 248,7 och 92 procent, och Josefinaskolan har 242,0 och 100 procent behöriga. Bland de kommunala skolorna har S:t Olofs skola högst meritvärde med 240,8 och 87 procent behörighet. Centralskolan och Tingvallaskolan ligger lägre, med 208,3 respektive 215,8 i meritvärde, och 76 respektive 69 procent behöriga. Ekillskolan har lägst resultat med 173,9 och 55 procent behöriga.

Samtidigt visar statistiken att fortfarande för få elever når gymnasiebehörighet, både här i Sigtuna och i hela Sverige. Nästan 19 700 elever i riket saknar behörighet, och andelen behöriga ligger på 84,1 procent.

Anna Olskog, ordförande för Sveriges Lärare, säger att det inte är förvånande. Hon pekar på att skolan under lång tid har varit underfinansierad, att stödet till elever som behöver det har blivit sämre och att många möter obehöriga lärare.

– Skolan måste vara likvärdig för alla, och elevernas chanser ska inte bero på vilken skola de går på eller var de bor. För att fler ska nå gymnasiet behöver lärarna bättre arbetsmiljö och tid att planera undervisningen, säger hon.

Sigtuna kommun har sedan förra året implementerat ett skolutvecklingsprogram för sina skolor där målet är att fler ska nå gymnasiet och trygghet samt studiero ska öka.