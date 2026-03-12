Stor risk för gräsbrand under torsdagen

Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i delar av östra Svealand under torsdagen. Varningen gäller bland annat Sigtuna kommun enligt uppgifter från SMHI.
Riskperioden gäller mellan klockan 11.00 och 19.00 den 12 mars. Under denna tid kan bränder lätt uppstå och spridas i torrt fjolårsgräs. Enligt SMHI kan exempelvis eldning eller gnistor från maskiner vara tillräckligt för att starta en brand. Myndigheten uppmanar därför till stor försiktighet vid eldning eller arbete med större maskiner utomhus. Varningen omfattar nordöstra Götaland och östra Svealand samt snöfria delar av sydligaste Dalarna och sydligaste Gävleborg.
Nyheter Fem personer har åtalats vid Jönköpings tingsrätt för smuggling av 32,8 kilo cannabis från USA, där försändelsen passerade Arlanda. Cannabis doldes i två träbord som skickats till ett småländskt byggföretag.
Notiser Svea hovrätt skärper straffet för en man från Märsta som tidigare dömts för grov misshandel efter en våldsattack mot sin flickvän. Hovrätten ändrar rubriceringen till försök till mord och dömer mannen till drygt åtta års fängelse.
Nyheter Regeringen har beslutat att tillfälligt pausa de så kallade tonårsutvisningarna i väntan på ny lagstiftning. Beskedet ger nytt hopp för många unga i Sverige – bland dem 21-åriga Ayla från Märsta som länge levt med oro över sin framtid.
Näringsliv Från den 22 juni 2026 återvänder China Eastern till Stockholm Arlanda Airport med en ny direktlinje till Shanghai Pudong International Airport. Flyget går tre gånger i veckan, på måndagar, torsdagar och lördagar.