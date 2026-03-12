Stor risk för gräsbrand under torsdagen

Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i delar av östra Svealand under torsdagen. Varningen gäller bland annat Sigtuna kommun enligt uppgifter från SMHI.

Riskperioden gäller mellan klockan 11.00 och 19.00 den 12 mars. Under denna tid kan bränder lätt uppstå och spridas i torrt fjolårsgräs. Enligt SMHI kan exempelvis eldning eller gnistor från maskiner vara tillräckligt för att starta en brand. Myndigheten uppmanar därför till stor försiktighet vid eldning eller arbete med större maskiner utomhus. Varningen omfattar nordöstra Götaland och östra Svealand samt snöfria delar av sydligaste Dalarna och sydligaste Gävleborg.