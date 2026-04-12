SMHI varnar för stor gräsbrandrisk i kommunen under söndagen.

SMHI varnar för stor till mycket stor risk för gräsbrand under söndagen den 12 april. Varningen gäller mellan klockan 11.00 och 19.00 och omfattar stora delar av landet, inklusive Sigtuna kommun. Risken gäller framför allt torrt fjolårsgräs som lätt kan fatta eld och sprida sig snabbt. Orsaker kan vara exempelvis eldning eller gnistor från maskiner i samband med arbete utomhus. det är andra gången denna vecka som SMHI varnar för gräsbrandrisk.