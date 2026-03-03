Foto: Daniel Iskander/Arkiv

Stor risk för gräsbrand under onsdagen

Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i snöfria områden under onsdagen den 4 mars mellan klockan 11.00 och 19.00. Varningen omfattar östra Svealand, där Sigtuna kommun ingår.

Risken gäller främst torrt fjolårsgräs, där bränder lätt kan uppstå och spridas snabbt. Eldning, gnistor från maskiner eller annan verksamhet utomhus kan orsaka brand. Allmänheten uppmanas att vara mycket försiktig vid eldning och vid arbete med större maskiner utomhus under den aktuella perioden.

Av Erik Karlsson

Lodjursjakten stoppas

Nyheter Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.

EXTRA

Polis misstänker grov våldtäkt mot barn

Nyheter Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.

Risk för ishalka i Sigtuna kommun

Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll klockan 19.00 till torsdag morgon klockan 10.00.