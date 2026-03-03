Stor risk för gräsbrand under onsdagen

Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i snöfria områden under onsdagen den 4 mars mellan klockan 11.00 och 19.00. Varningen omfattar östra Svealand, där Sigtuna kommun ingår.

Risken gäller främst torrt fjolårsgräs, där bränder lätt kan uppstå och spridas snabbt. Eldning, gnistor från maskiner eller annan verksamhet utomhus kan orsaka brand. Allmänheten uppmanas att vara mycket försiktig vid eldning och vid arbete med större maskiner utomhus under den aktuella perioden.