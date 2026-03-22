Stor risk för gräsbrand under söndagen

Det varnas om risk för gräsbrand i kommunen under söndagen fram till klockan 18.00.
SMHI varnar för stor till mycket stor risk för gräsbrand i stora delar av Svealand, Götaland och sydligaste Norrland under söndagen. I Sigtuna kommun gäller detta även Märsta och omgivande områden. Riskperioden är mellan kl. 10.00 och 18.00.
Redan under lördagen larmades räddningstjänsten om en gräsbrand på Östregårdsväg. Branden kunde snabbt släckas och ingen person skadades.
SMHI påminner om att gräsbrand lätt kan uppstå och spridas i torrt fjolårsgräs, till exempel vid eldning eller gnistor från maskiner. De uppmanar alla att vara extra försiktiga vid utomhusarbete och eldning. Det är andra gången denna vecka som SMHI varnar för brandrisk.
Notiser I Sigtuna kommun finns 269 skyddsrum med totalt omkring 37 100 platser, vilket motsvarar cirka 70 procent av kommunens invånare. Nu ska fler skyddade utrymmen identifieras i källare, garage och vägtunnlar, rapporterar Newsworthy.
Politik Kommunledningen har lagt ett förslag om att bygga en ny idrotts- och evenemangsarena på Midgårdsfältetet. Beslut fattas på kommunstyrelsen i mitten av april: - Sigtuna kommun ska skapa goda förutsättningar som möjliggör en meningsfull fritid för invånarna och tack vare den starka ekonomi som vi skapat kan vi nu göra det här, säger Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande, till märsta.nu
Politik Kristdemokraterna i Region Stockholm föreslår att expressbussar till Stockholm Arlanda Airport ska införas och ingå i det ordinarie SL-systemet. Förslaget innebär att resenärer ska kunna ta sig till flygplatsen med SL-kort.
Nyheter Antalet unga som kallas till mönstring ökar i Sigtuna kommun. I år kallas 173 personer från kommunen, vilket är det högsta antalet sedan värnplikten återinfördes 2017, enligt statistik från Plikt- och prövningsverket.