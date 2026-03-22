Stor risk för gräsbrand under söndagen

Det varnas om risk för gräsbrand i kommunen under söndagen fram till klockan 18.00.

SMHI varnar för stor till mycket stor risk för gräsbrand i stora delar av Svealand, Götaland och sydligaste Norrland under söndagen. I Sigtuna kommun gäller detta även Märsta och omgivande områden. Riskperioden är mellan kl. 10.00 och 18.00.

Redan under lördagen larmades räddningstjänsten om en gräsbrand på Östregårdsväg. Branden kunde snabbt släckas och ingen person skadades.

SMHI påminner om att gräsbrand lätt kan uppstå och spridas i torrt fjolårsgräs, till exempel vid eldning eller gnistor från maskiner. De uppmanar alla att vara extra försiktiga vid utomhusarbete och eldning. Det är andra gången denna vecka som SMHI varnar för brandrisk.