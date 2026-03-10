Stor risk för gräsbrand i kommunen under eftermiddagen

SMHI varnar för stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun under eftermiddagen den 10 mars. Varningen gäller mellan klockan 12.00 och 16.00.

SMHI har utfärdat en varning frä gräsbränder i kommunen. Gräsbrand kan lätt uppstå och spridas i torrt fjolårsgräs, till exempel vid eldning eller gnistor från maskiner. Myndigheten uppmanar därför alla att vara extra försiktiga vid arbete med eld eller stora maskiner utomhus.