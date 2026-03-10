Foto: Insändarbild

Stor risk för gräsbrand i kommunen under eftermiddagen

SMHI varnar för stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun under eftermiddagen den 10 mars. Varningen gäller mellan klockan 12.00 och 16.00.

SMHI har utfärdat en varning frä gräsbränder i kommunen. Gräsbrand kan lätt uppstå och spridas i torrt fjolårsgräs, till exempel vid eldning eller gnistor från maskiner. Myndigheten uppmanar därför alla att vara extra försiktiga vid arbete med eld eller stora maskiner utomhus.

Av redaktion@marsta.nu
Utvisningen av Ayla

Tonårsutvisningarna pausas – Andrum för Ayla

Nyheter Regeringen har beslutat att tillfälligt pausa de så kallade tonårsutvisningarna i väntan på ny lagstiftning. Beskedet ger nytt hopp för många unga i Sverige – bland dem 21-åriga Ayla från Märsta som länge levt med oro över sin framtid.

Bilbrand skapade köer mot Arlanda

Blåljus En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.

Stor risk för gräsbrand under onsdagen

Notiser Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i snöfria områden under onsdagen den 4 mars mellan klockan 11.00 och 19.00. Varningen omfattar östra Svealand, där Sigtuna kommun ingår.