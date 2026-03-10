Stor risk för gräsbrand i kommunen under eftermiddagen
SMHI varnar för stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun under eftermiddagen den 10 mars. Varningen gäller mellan klockan 12.00 och 16.00.
SMHI har utfärdat en varning frä gräsbränder i kommunen. Gräsbrand kan lätt uppstå och spridas i torrt fjolårsgräs, till exempel vid eldning eller gnistor från maskiner. Myndigheten uppmanar därför alla att vara extra försiktiga vid arbete med eld eller stora maskiner utomhus.
Nyheter Regeringen har beslutat att tillfälligt pausa de så kallade tonårsutvisningarna i väntan på ny lagstiftning. Beskedet ger nytt hopp för många unga i Sverige – bland dem 21-åriga Ayla från Märsta som länge levt med oro över sin framtid.
Näringsliv Från den 22 juni 2026 återvänder China Eastern till Stockholm Arlanda Airport med en ny direktlinje till Shanghai Pudong International Airport. Flyget går tre gånger i veckan, på måndagar, torsdagar och lördagar.