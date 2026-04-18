Stor risk för gräsbrand i helgen

Det är stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun under både lördagen och söndagen.

Enligt prognosen gäller varningen delar av Uppland och Stockholms län. Det torra fjolårsgräset gör att bränder kan uppstå snabbt och sprida sig lätt, till exempel vid eldning eller från gnistor i samband med arbete utomhus.

Den som planerar att elda eller använda maskiner utomhus uppmanas att vara extra försiktig under helgen.