Stor påverkan på flyget

Flygtrafiken vid Arlanda påverkas av stormen Anna, som för med sig kraftigt vinterväder och omfattas av en orange varning i delar av Sigtuna kommun.
Avgångs- och ankomsttavlorna visar flera inställda och försenade flyg. Enligt Swedavias presstjänst förekommer förseningar till följd av ovädret, men flygtrafiken pågår i nuläget och resenärer hänvisas till respektive flygbolag för aktuell information. Ett flyg från Bergamo ska ha fått problem att ta sig fram till ankomsthallen på grund av stora snömängder, vilket ledde till att passagerarna bussades den sista sträckan, enligt uppgifter till Aftonbladet.
Notiser Trafikverket går nu ut och varnar för att trafiken kan bli riktigt besvärlig i Sigtuna kommun under torsdagen och fredagen. Prognosen visar på mycket snö i kombination med kraftig vind, och myndigheten uppmanar bilister att stanna hemma om resan inte är nödvändig.
Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.
Nyheter Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.
Politik Antalet anställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i Region Stockholm har ökat med över 2 000 personer sedan 2023, samtidigt som intresset för att arbeta i regionen har ökat kraftigt.