Stor påverkan på flyget

Flygtrafiken vid Arlanda påverkas av stormen Anna, som för med sig kraftigt vinterväder och omfattas av en orange varning i delar av Sigtuna kommun.

Avgångs- och ankomsttavlorna visar flera inställda och försenade flyg. Enligt Swedavias presstjänst förekommer förseningar till följd av ovädret, men flygtrafiken pågår i nuläget och resenärer hänvisas till respektive flygbolag för aktuell information. Ett flyg från Bergamo ska ha fått problem att ta sig fram till ankomsthallen på grund av stora snömängder, vilket ledde till att passagerarna bussades den sista sträckan, enligt uppgifter till Aftonbladet.