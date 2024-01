Stor ökning av personliga registreringsskyltar – Sigtuna på topplista

Intresset för personliga registreringsskyltar ökar och Sigtuna kommun är en av kommunerna i landet där det finns störst andel personliga registreringsskyltar.

En sammanställning utförd av bilförmedlaren Kvdbil, baserad på Transportstyrelsens data, avslöjar att över 25 000 personliga registreringsskyltar nu finns i landet. Under de senaste fem åren har antalet personliga registreringsskyltar ökat med 17 procent, och den största koncentrationen återfinns i Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun toppar listan med 10,47 personliga skyltar per 1 000 bilar, strax före Trosa, som stoltserar med 10,40 skyltar per 1 000 bilar. Skånska Bjuv hamnar på tredje plats med 10,02 skyltar. Även Sotenäs och Stockholm återfinns i topp-5 med 9,52 respektive 9,48 personliga skyltar per 1 000 bilar.

Starkt ointresse i norr

I de nordligaste delarna av landet visar statistiken att intresset för personliga nummerskyltar är lågt. Pajala är jumboplacerad med endast 0,80 personliga skyltar per 1 000 bilar, följt av Malå (1,10), Vilhelmina (1,23) och Kiruna (1,25). Även Forshaga i Värmland (1,36) har inte än sett ett genomslag för personliga nummerplåtar.

Stockholm är den kommun som totalt sett dominerar med 3 277 registrerade skyltar, följt av Göteborg och Malmö med 1 340 respektive 724 skyltar.

Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, påpekar att intresset för personliga nummerskyltar har stadigt ökat, särskilt i storstadsregioner och tätbefolkade kommuner. Och skälen till detta kan variera från att vilja sticka ut till att dela intressen eller yrkesanknytning genom sitt fordon.

Kommunerna med flest personliga skyltar per 1 000 bilar:

Botkyrka: 10.47

Trosa: 10.40

Bjuv: 10.02

Sotenäs: 9.52

Stockholm: 9.48

Sigtuna: 8.87