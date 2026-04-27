Stor militärövning drar igång – kan märkas på vägarna i Sigtuna kommun

Under måndagen inleds militärövningen Aurora 26. Övningen pågår fram till 13 maj och genomförs i stora delar av landet.

Totalt deltar omkring 18 000 soldater från 13 länder. Fokus ligger på att öva samarbete mellan Sverige och andra Natoländer vid ett allvarligt läge i närområdet.

För boende i Sigtuna kommun kan övningen märkas, framför allt i trafiken. En central del handlar om transporter av militär utrustning och fordon genom landet. Det kan innebära fler militära transporter på vägarna, även i området runt Arlanda och E4:an.

Försvarsmakten uppger att övningen bland annat innehåller moment där utländska förband tas emot i Sverige och transporteras vidare till olika övningsplatser. Det innebär ökad aktivitet på både större vägar och i logistiska knutpunkter.

Övningen är en del av Sveriges arbete med att stärka försvaret tillsammans med andra länder. Efter att Sverige gick med i Nato 2024 ligger större fokus på att kunna ta emot stöd och samarbeta med allierade styrkor. För allmänheten handlar det främst om att vara uppmärksam i trafiken när militära kolonner rör sig i området.