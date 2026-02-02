Polis utreder explosion i Märsta

Vid 20-tiden larmades ett stort pådrag till Märsta Centrum med anledning av en misstänkt explosion.

Strax efter klockan 20 inkom larm om en smäll i centrala Märsta.Polisen kunde senare konstatera att en mindre detonation hade inträffat vid en butik och att en dörr fått mindre skador. Ingen person skadades. Området spärrades av och polisen genomförde en brottsplatsundersökning samtidigt som vittnen hördes och sökandet efter misstänkta gärningspersoner fortsatte.

En förundersökning inleddes för allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Uppdaterad 21.45