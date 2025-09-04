Stor fastighetsaffär i Sigtuna

En fastighetsaffär har genomförts i Sigtuna och Knivsta. Arnolds Vingar AB har sålt ett bestånd bestående av fyra bostadsfastigheter, en förskola och en kontorsfastighet till CJE Förvaltnings AB. Totalt omfattar affären 3 500 uthyrbara kvadratmeter i centrala lägen.
Familjen Barosen, som drivit Arnolds Vingar, har ägt fastigheterna under många år och löpande renoverat dem. Med försäljningen tar CJE Förvaltnings över ansvaret och stärker därmed sin närvaro i Sigtuna, där bolaget redan äger en fastighet på Stora gatan. Tillträdet till fastigheterna skedde den 1 september. Länia Företagsförmedling var rådgivare i affären.
Näringsliv Antalet företagskonkurser i Sigtuna kommun har ökat markant under årets åtta första månader. Enligt statistik från UC har 50 bolag gått i konkurs hittills i år, att jämföra med 34 under samma period 2023 – en ökning med 47 procent.
Näringsliv Märsta Förenade är med i ett nytt pilotprojekt tillsammans med Heidelberg Materials Ballast Sverige. Nu ska en helt eldriven lastbil köra grus och krossmaterial mellan täkten i Riksten och kunder i Stockholm, både dag och natt.
Näringsliv Sedan den 1 juni är gårdsförsäljning av alkohol tillåten i Sverige. För First Distillery vid Wenngarns slott i Sigtuna har förändringen redan gett märkbara resultat. Omsättningen har ökat med omkring 30 procent under sommaren.
Näringsliv Norwegian-koncernen redovisar fortsatt starka siffror för sommaren. I juli reste nära 2,6 miljoner passagerare med Norwegian, vilket är det högsta antalet sedan pandemin. På Arlanda, där bolaget har en av sina viktigaste baser, har resandet varit intensivt under månaden.
Näringsliv Linda Åmand blir ny verkställande direktör för Sigtuna Vatten & Renhållning AB (SIVAB). Hon tillträder tjänsten den 6 oktober och ersätter Johan Stock som under många år arbetat i SIVAB men även inom Miljö- och hälsoenheten.
Näringsliv Arlandastad Group redovisar ett halvårsresultat som visar ökad affärsaktivitet och nya avtal. Intäkterna för första halvåret 2025 uppgick till cirka 170 miljoner kronor, med ett resultat på 16,8 miljoner kronor.