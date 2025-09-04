Foto: Pressbild

Stor fastighetsaffär i Sigtuna

En fastighetsaffär har genomförts i Sigtuna och Knivsta. Arnolds Vingar AB har sålt ett bestånd bestående av fyra bostadsfastigheter, en förskola och en kontorsfastighet till CJE Förvaltnings AB. Totalt omfattar affären 3 500 uthyrbara kvadratmeter i centrala lägen.

Familjen Barosen, som drivit Arnolds Vingar, har ägt fastigheterna under många år och löpande renoverat dem. Med försäljningen tar CJE Förvaltnings över ansvaret och stärker därmed sin närvaro i Sigtuna, där bolaget redan äger en fastighet på Stora gatan. Tillträdet till fastigheterna skedde den 1 september. Länia Företagsförmedling var rådgivare i affären.

Av Erik Karlsson

