Stor fastighetsaffär i Sigtuna

En fastighetsaffär har genomförts i Sigtuna och Knivsta. Arnolds Vingar AB har sålt ett bestånd bestående av fyra bostadsfastigheter, en förskola och en kontorsfastighet till CJE Förvaltnings AB. Totalt omfattar affären 3 500 uthyrbara kvadratmeter i centrala lägen.

Familjen Barosen, som drivit Arnolds Vingar, har ägt fastigheterna under många år och löpande renoverat dem. Med försäljningen tar CJE Förvaltnings över ansvaret och stärker därmed sin närvaro i Sigtuna, där bolaget redan äger en fastighet på Stora gatan. Tillträdet till fastigheterna skedde den 1 september. Länia Företagsförmedling var rådgivare i affären.