Stor dramatik när MIK blev klara för Division 3

Det bjöds på stor dramatik på ett regnigt Gotland när Märsta IK först efter straffar gick upp till Division 3.

Märsta IK är tillbaka i Division 3 efter några säsonger i fyran. På söndagen flög man till Gotland för match mot gotländska division 4-vinnaren Levide IF. Regnet vräkte ner under hela matchen. Benjamin Suskic inledde målskyttet efter knappa kvarten. Ett resultat som stod sig till minut 35 när hemmalaget kvitterade. Det var 1-1 i paus men 14 minuter in i andra hittade Suskic rätt igen. Märsta IK såg ut att gå med seger men strax före slutsignalen kom kvitteringen för Leveide och matchen gick därmed till förlängning. En förlängning som blev mållös. Därmed väntade straffar och där var MIK-kallast med 4-2 och totalt 6-4.