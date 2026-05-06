Stor brandrisk i Sigtuna kommun under onsdagen

Det råder stor risk för skogsbrand i delar av Svealand, där Sigtuna kommun ingår. Varningen gäller under onsdagen den 6 maj.

Enligt prognosen kan bränder lätt uppstå i skog och mark. Orsaker kan vara exempelvis eldning, gnistor från maskiner eller blixtnedslag. Den torra marken gör att en brand snabbt kan spridas.

Det finns också risk för följdstörningar, till exempel om bränder uppstår i ledningsgator och påverkar el- och telenät. Allmänheten uppmanas att kontrollera om eldningsförbud gäller och att vara mycket försiktig vid eldning eller arbete utomhus med maskiner.