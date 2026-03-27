Stoppa utförsäljningen av våra hem i Pilsbo

I går kväll beslutade Sigtunas kommunfullmäktige om ytterligare ombildningar i Pilsbo.

För oss i Hyresgästföreningen är det här inte en isolerad händelse, utan en konsekvens av en politisk styrning som steg för steg riskerar att urholka allmännyttan. Politiker måste sluta använda våra hem som språngbräda i den enskildes bostadskarriär – och börja ta ansvar för en samhällsnyttig bostadsförsörjning, skriver Lola Svensson, ordförande för Hyresgästföreningen i Sigtuna.

De upprepade utförsäljningarna av Sigtunas hyresrätter är ett resultat av politisk styrning. Det aktuella ägardirektivet för SigtunaHem är tydligt, även om det inte alltid sägs rakt ut. Bolaget ska “verka för ombildning” av hyresrätter till bostadsrätter. Samtidigt ska nyproduktion i första hand ske som bostadsrätter och egna hem. Lägg därtill hårda ekonomiska krav på avkastning och utdelning – och bilden klarnar: det finns en inbyggd riktning mot att sälja ut delar av det gemensamt ägda bostadsbeståndet.

Detta sker samtidigt som bolaget har ett uttalat uppdrag att trygga bostadsförsörjningen och erbjuda prisvärda bostäder. Här uppstår en tydlig målkonflikt. För varje hyresrätt som ombildas försvinner en bostad från den del av marknaden där människor utan stora ekonomiska resurser kan efterfråga ett hem. I Pilsbo riskerar detta nu att bli verklighet för fler hushåll. Ombildningar framställs ofta som frivilliga och positiva, men verkligheten är mer komplex. Alla har inte möjlighet att köpa sin bostad, och därför missgynnar ombildningarna Sigtunabornas möjlighet att bo på olika sätt, eftersom balansen av upplåtelseformer försämras.

Samtidigt förvärras situationen av att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Samling för Sigtuna – tre av fyra styrande partier i kommunen – säger att de inte vill bygga fler hyresrätter till rimliga hyror. Det väcker en grundläggande fråga: hur ska Sigtuna klara bostadsförsörjningen när man både avstår från att bygga nytt och samtidigt säljer ut den allmännytta som finns kvar? Den ekvationen går helt enkelt inte ihop.

För många innebär det en ökad otrygghet, och i förlängningen en minskad tillgång till hyresrätter i kommunen. Vi märker dessutom att många av våra medlemmar är oroliga för att protestera mot ombildningarna – av rädsla för att råka i osämja med sina grannar. Vi ser också hur de ekonomiska kraven på SigtunaHem påverkar besluten. När avkastning och utdelning prioriteras ökar trycket att sälja tillgångar som inte anses tillräckligt lönsamma. Det är en logik som hör hemma i privata fastighetsbolag – inte i ett allmännyttigt bostadsbolag med ett samhällsuppdrag.

Hyresrätten ska vara långsiktig, trygg, pålitlig och en viktig del av en blandad bostadsmarknad. Den ger unga en första bostad, möjliggör rörlighet på arbetsmarknaden och ger trygghet för hushåll som inte kan eller vill ta stora ekonomiska risker.

Vi uppmanar nu kommunens politiker att tänka om. Stoppa ombildningarna i Pilsbo och se över ägardirektiven för SigtunaHem. Stärk allmännyttans roll i stället för att försvaga den. Hyresrätten är ett hem – inte en rabatterad språngbräda för den enskilda individens bostadskarriär.

  • Lola Svensson, Hyresgästföreningen Sigtuna
Av redaktion@marsta.nu
