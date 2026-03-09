I Sigtuna kommun bor tusentals människor i hyresrätter: barnfamiljer, unga som försöker flytta hemifrån, ensamstående och äldre med små pensioner. För dem är bostaden inte en investering det är en nödvändighet. Ändå fortsätter hyrorna i SigtunaHem att stiga år efter år.

De senaste tre åren har hyresgäster i SigtunaHem fått höjningar på 5,5 % (2024) 5,0 % (2025) och ca 3.5% (2026). En vanlig trea kostar idag ca 8500-10000kr! Jag träffar hyresgäster som berättar hur dessa höjningar påverkar vardagen.

Sara, ensamstående mamma med två barn boende i Valsta, säger:

“Varje hyreshöjning tvingar mig att dra in på barnens fritidsaktiviteter och små inköp. Jag jobbar heltid men det räcker inte.”

SigtunaHem är ett kommunalt bolag, ägt av oss alla. Ändå behandlas hyresgästerna som om bolaget vore ett vinstdrivande företag. Det är ett politiskt val och det går att göra annorlunda.

Vänsterpartiet kräver att kommunen och SigtunaHem agerar NU:

Hyreshöjningsstopp de kommande två åren (2026–2027), för att ge hushållen ekonomisk trygghet.

Slopade avgifter för att stå i bostadskö.

Tydliga ägardirektiv som sätter social trygghet före ekonomiska mål.

Bostad är en rättighet, inte en vara. Alla invånare i vår kommun ska kunna leva tryggt på sin lön eller pension utan att varje hyresavi skapar oro och stress. Nu är det dags att SigtunaHem tar ansvar och kommunen sätter hyresgästerna först.

Stoppa hyreshöjningarna. Sätt människors behov före vinstintressen!