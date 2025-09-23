Stopp på pendeltågen påverkar resenärer i Märsta

Under morgonen stoppades tågtrafiken mellan Ulriksdal och Helenelund på grund av en olyckshändelse.

Händelsen påverkade pendeltågens linje 40 och 41, vilket slog mot resenärer till och från Märsta. Även fjärr- och regionaltåg samt Arlanda Express stod stilla under stoppet.

Trafiken kunde återupptas klockan 06.44, men följdförseningar och inställda avgångar förekommer fortfarande. Enligt SL kan vissa tåg ställas in eller passera stationer utan att stanna. Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade via sl.se, appen eller plattformsskyltar på stationerna.