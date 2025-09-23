Stopp på pendeltågen påverkar resenärer i Märsta

Under morgonen stoppades tågtrafiken mellan Ulriksdal och Helenelund på grund av en olyckshändelse.
Händelsen påverkade pendeltågens linje 40 och 41, vilket slog mot resenärer till och från Märsta. Även fjärr- och regionaltåg samt Arlanda Express stod stilla under stoppet.
Trafiken kunde återupptas klockan 06.44, men följdförseningar och inställda avgångar förekommer fortfarande. Enligt SL kan vissa tåg ställas in eller passera stationer utan att stanna. Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade via sl.se, appen eller plattformsskyltar på stationerna.
Nyheter Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.
Nyheter 36 sibiriska katter har under det senaste året hittats dumpade i området kring Märsta, varav tre var döda. Katterna har ofta varit magra och skygga, och flera har fått ungar innan de påträffats. Det rapporterar TV4:s Kalla Fakta.
Politik På söndag är det åter dags för kyrkoval. Vid det senaste valet 2021 deltog knappt var femte medlem i Svenska kyrkan, och i Sigtuna låg valdeltagandet mellan 13,6 och 20,4 procent beroende på församling, enligt en genomgång från Newsworthy.
Nyheter Under 2024 rapporterades 312 viltolyckor i Sigtuna kommun, vilket motsvarar 15 olyckor per 1 000 bilar. Siffran placerar kommunen under länstoppen, där Norrtälje har flest olyckor med 37 per 1 000 bilar, följt av Nynäshamn, Ekerö och Nykvarn.