Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Stopp på E4 mellan Märsta och Knivsta efter trafikolycka

Trafiken på E4 i södergående riktning påverkas kraftigt efter en olycka i höjd med Knivsta under förmiddagen på lördagen. Flera fordon var inblandade i en så kallad kökrock.

Olyckan inträffade vid 10.56 och räddningstjänst, ambulans och polis var snabbt på plats. Enligt polisen fick ett fordon sladd och körde in i mitträcket, vilket ledde till att fyra bakomvarande fordon bromsade in hastigt och körde in i varandra. En förare klagade på smärtor och fördes med ambulans till sjukhus.

Under räddningsarbetet stängdes E4 helt i södergående riktning och köerna sträckte sig från Knivsta till Uppsala. Polisen tvingades stoppa trafikanter som försökte vända mot trafiken, något som både är livsfarligt och brottsligt. Ingen brottsmisstanke föreligger och en anmälan om trafikolycka utan brott har upprättats.

Av redaktion@marsta.nu
valet2026

Askerson etta på Moderaternas lista

Politik Moderaterna har fastställt sin lista till fullmäktige, den toppas inte oväntat av kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson - Jag tackar för förtroendet att få toppa listan och tycker det är väldigt positivt att vi har en så bra mix av både nya och erfarna kandidater, säger han i ett uttalande.

Fler vapenbrott – narkotikabrotten minskar

Nyheter Antalet anmälda vapenlagsbrott ökade i Sigtuna kommun under 2025, samtidigt som flera andra brottstyper minskade. Det visar en genomgång av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik som Newsworthy har gjort.

Singelolycka på Bilbyvägen

Nyheter Under kvällen inträffade en singelolycka på Bilbyvägen, väg 915, mellan Bärmö och Sigtuna industriområde. Räddningstjänsten ryckte ut till platsen.