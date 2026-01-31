Stopp på E4 mellan Märsta och Knivsta efter trafikolycka

Trafiken på E4 i södergående riktning påverkas kraftigt efter en olycka i höjd med Knivsta under förmiddagen på lördagen. Flera fordon var inblandade i en så kallad kökrock.

Olyckan inträffade vid 10.56 och räddningstjänst, ambulans och polis var snabbt på plats. Enligt polisen fick ett fordon sladd och körde in i mitträcket, vilket ledde till att fyra bakomvarande fordon bromsade in hastigt och körde in i varandra. En förare klagade på smärtor och fördes med ambulans till sjukhus.

Under räddningsarbetet stängdes E4 helt i södergående riktning och köerna sträckte sig från Knivsta till Uppsala. Polisen tvingades stoppa trafikanter som försökte vända mot trafiken, något som både är livsfarligt och brottsligt. Ingen brottsmisstanke föreligger och en anmälan om trafikolycka utan brott har upprättats.