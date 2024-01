Stökigt nyårsfirande i kommunen: Bränder och mordförsök

Nyårsafton innebar att polis fick tillkallas för mordförsök i centrala Märsta samt en bilbrand i Valsta.

Som märsta.nu rapporterade på nyårsafton knivskars en minderårig av en anan minderårig pojke under kvällen i Märsta. Polisen har inlett en förundersökning gällande mordförsök och gärningspersonen är gripen. Utöver mordförsöket fick brandkår kallas till Frejgatan där det brann på en parkering. Två bilar skadades i branden. En anmälan om skadegörelse genom brand upprättades.

Under nyårsfirandet i region Stockholm upplevdes ett flertal larm angående smällare och fyrverkerier som resulterade i bränder och skadegörelse. Bland annat larmades brandkåren till en brand i container i Märsta tidigt på Nyårsaftons morgon, cirka 7.40 brann det i en container på Dragonvägen. Det var inte den enda branden i container i länet utan liknande bränder rapporterades på andra håll och polisen misstänker att bränderna startas av personer som tänder fyrverkerier. Under nyårskvällen till nyårsdagsmorgonen omhändertogs 60 berusade enligt gällande lagstiftning och 17 personer greps misstänkta för brott. Dessutom rapporterades 62 misshandelsärenden till polisen under den tidsperioden. Siffrorna gäller hela Stockholms län.

I jämförelse med föregående års nyårsafton var antalet berusade som omhändertogs 32, 14 gripna och 73 misshandelsanmälningar. Sammanlagt hanterades 800 händelser av regionledningscentralen under nyårsfirandet, en minskning från 2022 då 904 händelser rapporterades.