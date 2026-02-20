Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Stökig trafikmorgon i Märsta efter två olyckor

Två trafikolyckor inträffade i Märsta under fredagsmorgonen och påverkade trafiken i området.

Strax före klockan åtta kolliderade två personbilar i korsningen Stationsgatan/Sätunavägen. Tre personer var inblandade i olyckan och en person fick lindriga skador. Vägen stängdes tillfälligt av i samband med räddningsarbetet. Räddningstjänst, polis och ambulans larmades till platsen.

Kort därefter, vid kvart över åtta, inträffade en singelolycka på E4 vid trafikplats Märsta. En personbil voltade och hamnade på taket i diket vid avfarten. En person kontrollerades av ambulanspersonal men uppges inte ha skadats.

Av redaktion@marsta.nu
