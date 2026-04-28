Stökig bussresa i Märsta – två personer misstänks för brott

En bussresa i Märsta slutade i en konflikt som nu utreds av polis. Händelsen inträffade på tisdagsmorgonen.

Enligt UNT.se ska en mamma ha larmat om att hennes tonårsson blivit utsatt för våld av en busschaufför under resan. Efteråt tog sig mamman till ett bussgarage i Märsta där situationen fortsatte.

När polis kom till platsen var läget lugnt. Efter händelsen är både mamman och busschauffören misstänkta för brott. Mamman, som är i 35-årsåldern, misstänks för hot mot tjänsteman, rapporterar unt.se.