Foto: Street view/Google

Stigande priser på villor – snittpriset upp till 5,3 miljoner

Bostadsmarknaden i Sigtuna visar ökade priser på villor. I september 2025 låg snittpriset på 5,34 miljoner kronor, en uppgång jämfört med både föregående månad och samma period förra året.

Enligt statistik från Booli har villamarknaden i kommunen under september 2025 haft en markant prisökning. Snittpriset för sålda villor låg på 5 343 800 kronor, jämfört med 4,1 miljoner i snitt under augusti och 5 164 800 kronor i september 2024.

Antalet hus till salu i kommunen var 170 stycken, något färre än samma period föregående år (178 stycken). Samtidigt ökade antalet hus som snart ska till salu till 112, från 103 i september 2024.

Det genomsnittliga antalet dagar ett hus låg till salu steg till 70 dagar, jämfört med 48 dagar för ett år sedan. Andelen prissänkta hus ökade också, till 25,9 procent, upp från 23 procent under september 2024.

Vid varje försäljning deltog i genomsnitt 2 budgivare, jämfört med 1,2 budgivare i september 2024. Den genomsnittliga prisändringen från utropspriset var -3,3 procent, något lägre än -2,9 procent samma period förra året.

Av Erik Karlsson

