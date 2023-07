Steningedalens parkering stängs på grund av nedskräpning

Nyheter Resenärer kan nu glädjas åt nya flyglinjer från Arlanda till Amman, Tunis och New York samt från Landvetter till New York, Rom och Barcelona. Med nära 300 destinationer totalt under sommaren har Swedavia återställt sitt destinationsutbud på Arlanda jämfört med före pandemin, och resandet har nått intensiva nivåer på deras tio flygplatser runt om i landet.