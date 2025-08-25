Statsministerns sekretesshandlingar glömdes på Arlanda

Ulf Kristerssons tjänsteman vid Regeringskansliet glömde en pärm med kopior av underlag på Arlanda 2022.

En tjänsteman vid Regeringskansliet glömde en pärm med kopior av statsministerns underlag inför ett möte med Turkiets president på Arlanda i november 2022. Pärmen, som innehöll delvis sekretessbelagt material, hittades av en städare, avslöjar Dagens Nyheter.

Regeringskansliet bekräftar händelsen men uppger att materialet inte var säkerhetsskyddsklassificerat och därför inte bedömdes utgöra en risk för Sveriges säkerhet.

DN rapporterar att pärmen glömdes i samband med att tjänstemannen skulle resa kollektivt från flygplatsen, vilket väckt kritik mot interna regler.

Fallet aktualiseras samtidigt som regeringens tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm står åtalad för vårdslöshet med hemlig uppgift efter en liknande incident.

Efter avslöjandet har Vänsterpartiet anmält statsminister Ulf Kristersson till Konstitutionsutskottet.