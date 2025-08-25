Statsminister Ulf Kristersson (M)Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Statsministerns sekretesshandlingar glömdes på Arlanda

Ulf Kristerssons tjänsteman vid Regeringskansliet glömde en pärm med kopior av underlag på Arlanda 2022.

En tjänsteman vid Regeringskansliet glömde en pärm med kopior av statsministerns underlag inför ett möte med Turkiets president på Arlanda i november 2022. Pärmen, som innehöll delvis sekretessbelagt material, hittades av en städare, avslöjar Dagens Nyheter.

Regeringskansliet bekräftar händelsen men uppger att materialet inte var säkerhetsskyddsklassificerat och därför inte bedömdes utgöra en risk för Sveriges säkerhet.

DN rapporterar att pärmen glömdes i samband med att tjänstemannen skulle resa kollektivt från flygplatsen, vilket väckt kritik mot interna regler.

Fallet aktualiseras samtidigt som regeringens tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm står åtalad för vårdslöshet med hemlig uppgift efter en liknande incident.

Efter avslöjandet har Vänsterpartiet anmält statsminister Ulf Kristersson till Konstitutionsutskottet.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

Kommunens befolkning ökade under andra kvartalet

Nyheter Sigtuna kommun fortsätter att växa. Enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) ökade folkmängden med 207 personer under det andra kvartalet 2025. Vid halvårsskiftet bodde 52 926 personer i kommunen.

Färre hundar i kommunen – schäfer fortsatt vanligast

Nyheter Antalet registrerade hundar i Sigtuna kommun minskade under 2024. Vid årsskiftet fanns 4 718 hundar registrerade i kommunen, vilket är 119 färre än året innan. Det motsvarar 89 hundar per 1 000 invånare – en lägre andel än riksgenomsnittet.

Bedrägeriförsök i Märsta

Blåljus En kvinna i Märsta blev på onsdagseftermiddagen uppringd av en man som uppgav att han var polis och skulle hämta hennes värdesaker.

Nya gränskontroller på Arlanda från oktober

Nyheter Från den 12 oktober införs ett nytt gränspassagesystem på Arlanda flygplats. Alla resenärer som är medborgare i länder utanför EU måste då lämna både ansiktsfoto och fingeravtryck när de reser in i Sverige och övriga Schengenländer.

Rekordmånga rotavdrag i sommar

Nyheter Renoveringsintresset i Sigtuna har nått rekordnivåer efter att riksdagen i maj tillfälligt höjde rotavdraget från 30 till 50 procent av arbetskostnaden.

Ny socialchef på plats i Sigtuna kommun

Nyheter För en vecka sedan tillträdde Åsa Wallén som ny socialchef i Sigtuna kommun. Hon kommer närmast från Danderyds kommun där hon arbetat inom socialtjänsten i över tre decennier.

