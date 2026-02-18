Foto: Pressbild

Starkt år för Arlandastad Group – nya affärer i Arlandastad

Arlandastad Group redovisar ett förbättrat resultat för både fjärde kvartalet och helåret.

Under årets sista kvartal uppgick intäkterna till 130,6 miljoner kronor och resultatet till 67,6 miljoner kronor, en tydlig uppgång jämfört med samma period året innan. För helåret blev resultatet 133 miljoner kronor. I december tecknade bolaget nya hyresavtal med Emil Lundgren AB och Ramirent AB, som flyttar in i nyproducerade lokaler i Arlandastad under 2027. Samma månad ingicks en avsiktsförklaring om att sälja byggrätter om 37 200 kvadratmeter för 186 miljoner kronor.

Bolaget har samtidigt genomfört kostnadsbesparingar under året. Utöver engagemanget i Arlandastad äger man också Skavsta flygplats i Nyköping.

Av Erik Karlsson

Att orka med skiftjobbet på Arlanda

Partner På Arlanda kan ett skift börja före gryningen, sluta sent, eller vara förlagt på natten. Dessutom kan tempot växla snabbt beroende på trafiksituationen, och då är det lätt att tappa både energi och skärpa innan passet är över.

Vilken certifiering krävs för att bli personlig tränare i Sverige?

Partner Att bli personlig tränare i Sverige innebär mer än bara ett träningsintresse, det kräver rätt certifiering för att du ska kunna arbeta professionellt och bli anställningsbar på gym eller anlitad som egenföretagare. Utbildningskraven varierar kraftigt beroende på licens, arbetsgivare och om du vill jobba i Sverige eller utomlands.

Rosersbergaren Elin kan bli Årets VD

Näringsliv Elin Ingves Pyk från Rosersberg är nominerad till Årets VD 2025 i kategorin små företag. Hon är vd för Sevan och Sevan Hummus Factory, som har verksamhet i Rosersberg, och är en av tre finalister till utmärkelsen.

Comfort Hotel Arlanda utses till Comfort Hotel of the Year

Näringsliv Comfort Hotel Arlanda har återigen utsetts till Comfort Hotel of the Year under Strawberrys årliga Vinterkonferens, som hölls den 10–11 januari. Utmärkelsen delades ut inför tusentals medarbetare från hela Norden och är den tredje gången hotellet tar emot priset.

Minskad inrikestrafik påverkar Arlanda

Näringsliv Antalet resenärer på det svenska inrikesflyget har minskat kraftigt, vilket även märks på Arlanda, enligt en rapport från Transportstyrelsen. Jämfört med åren före 2019 har antalet passagerare nästan halverats.

Så här kan du spara pengar på dina dagliga utgifter

Partner Att hålla koll på sina dagliga utgifter är viktigt för att upprätthålla en stabil ekonomi. Genom att införa enkla sparstrategier kan du frigöra resurser för framtida behov. Dessa strategier är särskilt viktiga i dagens ekonomiska klimat.

Konkurserna ökade under 2025

Näringsliv Antalet konkurser i Sigtuna kommun ökade under 2025. Totalt gick 67 företag i konkurs, vilket är en uppgång med 16 procent jämfört med året innan.