Starkt år för Arlandastad Group – nya affärer i Arlandastad

Arlandastad Group redovisar ett förbättrat resultat för både fjärde kvartalet och helåret.

Under årets sista kvartal uppgick intäkterna till 130,6 miljoner kronor och resultatet till 67,6 miljoner kronor, en tydlig uppgång jämfört med samma period året innan. För helåret blev resultatet 133 miljoner kronor. I december tecknade bolaget nya hyresavtal med Emil Lundgren AB och Ramirent AB, som flyttar in i nyproducerade lokaler i Arlandastad under 2027. Samma månad ingicks en avsiktsförklaring om att sälja byggrätter om 37 200 kvadratmeter för 186 miljoner kronor.

Bolaget har samtidigt genomfört kostnadsbesparingar under året. Utöver engagemanget i Arlandastad äger man också Skavsta flygplats i Nyköping.