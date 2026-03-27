Stärk Sigtuna kommuns beredskap

Krig, konflikter, ökande klimatrisker och naturolyckor skadar i allt större utsträckning skördar, försörjningsförmåga, företag, infrastruktur och ekonomi.

Priserna på mat och annat vi behöver stiger. Finansinspektionen bedömer att extremväder gör det dyrare att försäkra bostäder. Sigtuna kommun behöver växla upp och stärka arbetet med beredskap för att undvika kostsamma reaktiva åtgärder.

Fritidsodlare och lokala livsmedelsproducenter har stor betydelse för kommunens livsmedelsberedskap, och de behöver ges bättre förutsättningar. Jordbruksmark måste skyddas från exploatering. Stadsmiljöer och bostadsområden måste anpassas för att öka säkerheten vid skyfall, värmeböljor och skogsbränder – att förskolor, skolor och äldreboenden skyddar invånarna vid extremväder är kommunens ansvar. Naturområden där skog binder koldioxid ska bevaras för att bromsa klimatförändringen och bidra till attraktiva och hälsosamma boendemiljöer. Kommunen har dessutom, som stor inköpare, stora möjligheter att minska klimat- och miljöpåverkan genom upphandling.

Idag saknar Sigtuna kommun såväl klimatanpassningsplan som tjänstepersoner som arbetar övergripande med klimatberedskap. I Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkrings senaste kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning kom Sigtuna på plats 18 av 25 svarande kommuner i Stockholms län.

Sveriges kommuner har en nyckelroll för att minska utsläppen – en uppgift som måste tas på större allvar. Miljöpartiet vill se en samverkan över partigränserna där vi lokala politiker tar gemensamt ansvar för skapa ett motståndskraftigt samhälle som är tryggt och rättvist för både nuvarande och framtida kommuninvånare.