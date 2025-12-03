Stark ökning av resandet via Arlanda i november

Resandet fortsatte att öka på Arlanda under november, enligt Swedavias månadsstatistik. Totalt reste drygt 1,8 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad förra året.

Enligt Swedavia drevs utvecklingen av ett fortsatt starkt utrikesresande, där drygt 1,4 miljoner av Arlandas resenärer flög till eller från utlandet. Inrikestrafiken ökade också och uppgick till knappt 375 000 resenärer.

Samtidigt rapporterar Swedavia att inrikesflyget totalt sett står för den största ökningen inom koncernen. Nästan alla regionala flygplatser visar tvåsiffriga tillväxttal, medan Bromma fortsatt har svag resenärsutveckling. I november lanserades också en ny linje från Arlanda – Norse började trafikera sträckan Arlanda–Phuket.