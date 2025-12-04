Stark Norwegian-månad – nya Arlandalinjer inför sommaren 2026

Norwegian-koncernen redovisar 1,84 miljoner passagerare i november och en av anledningarna är bolagets engagemang på Arlanda.

Norwegian stod för 1,5 miljoner resenärer och Widerøe för 324 000. Enligt bolaget noterades en kabinfaktor på 85,5 procent för Norwegian, vilket är den högsta för en novembermånad.

Norwegians kapacitet minskade något jämfört med i fjol, men bolaget genomförde 99,7 procent av sina planerade flygningar. Punktligheten uppgick till 82,3 procent. Widerøe, som påverkades av väderförhållanden, genomförde 94 procent av sina avgångar med en punktlighet på 79,8 procent.

Inför jul- och nyårsresandet rapporterar koncernen fortsatt stark efterfrågan på både inrikesresor och utrikesresor. Bokningstrenden ligger enligt bolaget över nivån vid samma tid förra året.

Norwegian har dessutom lanserat 30 nya linjer till sommarprogrammet 2026. Från Stockholm Arlanda tillkommer tre destinationer: Montpellier, Basel och Beirut.