Stabila priser på bostadsmarknaden i kommunen

Bostadsmarknaden i Sigtuna kommun visar en fortsatt avmattning under hösten, enligt Svensk Mäklarstatistik.
För villor har priserna sjunkit med 1,5 procent de senaste tre månaderna. Under perioden såldes 78 objekt till ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 40 000 kronor. Sett över de senaste tolv månaderna ligger prisnivån oförändrad. Totalt har 252 villor bytt ägare under året, till ett medelpris på omkring 5,5 miljoner kronor. Trots stabilitet i årstakten har prisutvecklingen haft en negativ trend sedan april.
Även bostadsrätterna visar en svag nedgång. Priserna har backat med 0,3 procent de senaste tre månaderna. Medelpriset ligger på 1,99 miljoner kronor, motsvarande 27 200 kronor per kvadratmeter. Under perioden såldes 108 bostadsrätter. På årsbasis är prisutvecklingen i princip oförändrad, med ett snittpris på cirka 2 miljoner kronor, 27 000 kronor per kvadratmeter och totalt 418 genomförda försäljningar.
Bostad Andrahandsmarknaden i Storstockholm visar en tudelad utveckling. En ny rapport visar att hyrorna för andrahandslägenheter har stigit i innerstaden men minskat i många av länets ytterkommuner. Det rapporterar SVT Stockholm med hänvisning till siffror från bostadstjänsten Qasa.
Bostad Hyresgästföreningen i Sigtuna har överklagat kommunens beslut att godkänna en ny detaljplan för Skeppargränd, där det tidigare låg en restaurang med namnet 32 rum och kök. Planen innebär att det kan byggas flervåningshus på platsen – något som många boende är kritiska till.
Bostad Bostadsmarknaden i Sigtuna kommun visar blandade tecken. Under de senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter stigit svagt, medan villapriserna fortsatt ligger under nivåerna från i fjol.
Bostad SigtunaHem har nu invigt sitt nya kundservicekontor i de nybyggda Stationshusen på Västra Bangatan i Märsta. Efter 20 år på Stationsgatan 6 A går flytten till ett mer centralt läge – precis vid stationen.
Bostad De nya bolåneregler som regeringen föreslagit kan ge förstagångsköpare och medelinkomsttagare i Sigtuna bättre möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. Det visar en ny beräkning från jämförelsetjänsten Zmarta.
Bostad Under perioden mars till maj såldes 84 villor i Sigtuna kommun – den högsta siffran för en tremånadersperiod sedan 2021. Det visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik, analyserad av Newsworthy.
Bostad Priserna på bostadsrätter i Sigtuna kommun ligger still, enligt ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Newsworthy. Under perioden februari till april låg medelpriset oförändrat jämfört med föregående tremånadersperiod.