Foto: Pressbild

Stabila priser på bostadsmarknaden i kommunen

Bostadsmarknaden i Sigtuna kommun visar en fortsatt avmattning under hösten, enligt Svensk Mäklarstatistik.

För villor har priserna sjunkit med 1,5 procent de senaste tre månaderna. Under perioden såldes 78 objekt till ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 40 000 kronor. Sett över de senaste tolv månaderna ligger prisnivån oförändrad. Totalt har 252 villor bytt ägare under året, till ett medelpris på omkring 5,5 miljoner kronor. Trots stabilitet i årstakten har prisutvecklingen haft en negativ trend sedan april.

Även bostadsrätterna visar en svag nedgång. Priserna har backat med 0,3 procent de senaste tre månaderna. Medelpriset ligger på 1,99 miljoner kronor, motsvarande 27 200 kronor per kvadratmeter. Under perioden såldes 108 bostadsrätter. På årsbasis är prisutvecklingen i princip oförändrad, med ett snittpris på cirka 2 miljoner kronor, 27 000 kronor per kvadratmeter och totalt 418 genomförda försäljningar.

Av Erik Karlsson
