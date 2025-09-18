Stå upp för äldre kvinnors trygghet

När en kvinna i 90-årsåldern i Skåne nyligen utsattes för grovt våld blev det ännu en påminnelse om att även äldre kvinnor drabbas av dödligt våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld och kränkningar också kan förekomma i äldreomsorgen.

Som Centerkvinnor menar vi att tryggheten måste gälla hela livet. Här i Sigtuna kommun vill vi se:

•utbildning för omsorgspersonal om våld och äldre kvinnors särskilda utsatthet

•krav på belastningsregister för alla som arbetar inom äldreomsorgen

•regelbundna hembesök av externa mobila team

•stärkt stöd till våldsutsatta kvinnor – oavsett ålder.

Äldre kvinnor är livsnerven i våra bygder. De har burit familjer, hållit ihop samhällen och fört vidare livsviktig kunskap. Nu är det samhällets tur att stå upp för deras trygghet och rätt till ett liv fritt från våld.