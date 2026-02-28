Foto: Insändarbild

Sportlovsdisco i ridhuset lockade 65 deltagare

Sigtunabygdens ryttarförening arrangerade disco i ridhuset på Sigtuna ridskola under fredagskvällen den 27 februari. Totalt deltog 65 barn, ungdomar och ledare. Den yngsta deltagaren var två år.

Kvällen inleddes med lekar i upplyst ridhus. Efter en paus med korv serverades popcorn och sockervadd. Därefter släcktes belysningen ner och lokalen lystes upp med ljusslingor och discolampor.

Dans, lekar och olika aktiviteter fortsatte under kvällen. En sockervaddsmaskin fanns på plats och blev ett uppskattat inslag.

Enligt Sigtunabygdens RF var kvällen lyckad och ambitionen är att arrangera fler liknande aktiviteter framöver.

Av Erik Karlsson
