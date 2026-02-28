Sportlovsdisco i ridhuset lockade 65 deltagare

26 feb kl. 15:24
skidor På söndag avgörs det 102:a Vasaloppet. Inför årets lopp är tio åkare från klubbar i Sigtuna kommun anmälda, enligt en sammanställning som Newsworthy gjort av samtliga resultat sedan 1991.
24 feb kl. 16:07
Handboll Skånela IF och herrlagets huvudtränare Tim Lindqvist har enats om en kontraktsförlängning över nästa säsong. Beslutet innebär fortsatt kontinuitet på tränarsidan i herrlaget.
22 feb kl. 09:38
Handboll Skånela vann med 29–27 i damallsvenskan efter en jämn och svängig match i Vikingahallen. I och med segern lämnade laget platsen under strecket och kliver upp på negativ kvalplats med tre omgångar kvar att spela.
21 feb kl. 09:42
Handboll Skånela IF tog hem segern hemma mot Tyresö med 41–34 efter en match som svängde i första halvlek.
18 feb kl. 06:59
notiser Felix Rüdrich från SMGK har tagits ut till juniorernas bruttotrupp inför EM 2026 i truppgymnastik.
15 feb kl. 17:03
Sport Skånela tog en säker seger mot H43 i Vikingahallen på söndagen.
10 feb kl. 06:48
kampsport Oscar Evans, Arafat Imidzhanov och Olivia Ghazal
9 feb kl. 10:31
Friidrott IFK Märsta var lyckosamma vid Veteran-SM och tog hem fem medaljer varav ett guld.
9 feb kl. 07:17
Handboll Skånela förlorade hemma mot Kroppskultur med 34–38 inför 258 åskådare i Vikingahallen.
9 feb kl. 06:39
Innebandy Sigtuna IF fortsätter att dominera Veteran-SM i innebandy. På söndagen tog klubbens 60+ lag sin tredje raka SM-titel.
8 feb kl. 17:39
Handboll Skånela damer vann över Huddinge med 32–23 i lördagens match i Vikingahallen inför 175 åskådare.
8 feb kl. 16:54
skidor Gustaf Berglund från Sigtuna, 27 år, gjorde sin OS-premiär på herrarnas 10 km + 10 km Skiathlon i längdskidåkning. Han slutade på 39:e plats, 3.17 efter segraren.
5 feb kl. 09:14
Handboll Skånela vann bortamatchen mot Aranäs med 30–25 i herrallsvenskan. Efter en jämn inledning tog gästerna kommandot och hade en trygg ledning redan i paus.
5 feb kl. 07:37
Sport Planeringen pågår inför årets Sigtunarännet. Trots en vinter som hittills inte varit optimal för skridskoåkning ser arrangören just nu förutsättningar för att kunna genomföra loppet.
3 feb kl. 11:11
Basket Basketspelaren Melwin Pantzar är uttagen till herrlandslagets trupp inför det kommande VM-kvalfönstret i slutet av februari och början av mars. Landslaget ställs då mot Estland i ett viktigt dubbelmöte.
2 feb kl. 08:18
Handboll Skånela IF:s lag födda 2007–2008 är klart för steg 4 i USM efter ett starkt genomfört steg 3 med tre vinster på tre matcher.
2 feb kl. 06:56
Handboll Skånela IF:s damer lämnade lördagens bortamatch mot HF Karlskrona utan poäng trots en stark vändning i andra halvlek. Matchen i damallsvenskan slutade 33–31 till hemmalaget.
30 jan kl. 19:30
Handboll Skånela IF kliver in i steg 3 av USM med stärkt självförtroende efter flera segrar under vintern. I helgen väntar tre matcher på två dagar, där laget hoppas ta nästa steg i turneringen.
30 jan kl. 10:13
Sport Inför de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina d’Ampezzo har Newsworthy kartlagt svenska OS-deltagare genom tiderna. Genomgången visar att flera vinterolympier har koppling till Sigtuna kommun.
27 jan kl. 06:59
Handboll Skånela besegrade IFK Ystad klart under måndagskvällen och är fortsatt tvåa i tabellen.
26 jan kl. 17:44
Handboll Skånela vann klart mot Tyresö med 33-25 på lördagen. Kinga Kozdra svarade för flest mål i märstalaget med sex mål
23 jan kl. 11:49
Innebandy Obos Jubel stöttar Sigtuna IF:s innebandy för knattar med 40 000 kronor.
21 jan kl. 09:21
Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.