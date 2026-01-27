MässanFoto: Insändarbild
Jocke håller i mässanFoto: Insändarbild

Sportkortsmässa gör comeback i Märsta – första på nästan 30 år

Lördagen den 28 februari 2026 arrangeras en sportkortsmässa i Kunskapens Hus i Märsta. Det blir den första mässan i sitt slag i kommunen på nära tre decennier.

Bakom arrangemanget står den lokala profilen ”Kort Jocke” i samarbete med Card Expo Sweden. Kort Jocke var redan under slutet av 1990-talet med och arrangerade sportkortsmässor i Märsta, och nu återvänder konceptet med ambitionen att samla både gamla och nya samlare.

Under mässan ges besökare möjlighet att köpa, sälja och byta sportkort samt att få sina samlingar värderade på plats. Fokus ligger främst på hockey- och fotbollskort, men arrangörerna lyfter också fram mötet mellan generationer som en viktig del av dagen. Många som samlade kort under 1990-talet har fortfarande kvar sina samlingar, ofta utan att veta om de har något värde.

Mässan är öppen för allmänheten mellan klockan 12 och 18 och har fri entré. Enligt arrangörerna har intresset för sportkort vuxit igen under de senaste åren, i takt med att många har hittat sina gamla samlingar och börjat samla på nytt, ofta tillsammans med sina barn.

På plats kommer även råd att ges kring hur kort bör förvaras och dokumenteras. Bland annat rekommenderas att undvika förvaring som kan skada korten och att fotografera både fram- och baksida, eftersom detaljer som numrering och variationer kan påverka värdet.

Av Erik Karlsson

Sarah Dawn Finer till Kulturum

Kulturnyheter Artisten och programledaren Sarah Dawn Finer kommer till Kulturum i Märsta för en konsert den 18 april. Biljetterna släpps nu på tisdag och arrangören uppmanar den som vill säkra plats att vara ute i god tid.

julen 2025

Sigtuna julmarknad rankas som en av Sveriges bästa

Nöjesnyheter Sigtuna julmarknad placerar sig på åttonde plats i årets julmarknadsindex, som kartlägger landets mest uppskattade julmarknader utifrån omdömen, söktryck och tillgänglighet. Marknaden får totalpoängen 48,16 och rankas därmed högre än Julmässan på Kalmar slott, trots samma avrundade poäng.

Hampus Busk prisas – började sin bana på Sigtuna museum

Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.