Foto: Arlanda Express/Niklas Alm

Spårspring drabbar Arlanda Express

Under eftermiddagen drabbades Arlanda Express av förseningar på grund av spårspring.

Tågtrafiken mellan Stockholm och Arlanda drabbades under torsdagen av kraftiga förseningar på grund av obehöriga personer på spåren. Händelsen påverkade samtliga tågoperatörer på sträckan, och tågen tvingades sänka hastigheten för att säkerställa säkerheten.

Av Erik Karlsson

Miljöbrott stoppades vid Hagbyholm

Blåljus Polisen kallades under onsdagen till Hagbyholm utanför Sigtuna sedan ett misstänkt miljöbrott uppdagats. Vid väg 263 upptäcktes 20–30 sopsäckar som hade dumpats i diket.

Få unga i kommunfullmäktige

Politik Unga vuxna är klart underrepresenterade i lokalpolitiken. Nya siffror visar att bara åtta procent av landets kommun- och regionfullmäktigeledamöter är under 30 år, trots att nästan var femte invånare i Sverige tillhör den åldersgruppen.

Över 3000 störs på natten av buller

Nyheter Allt fler uppger att de får sin nattsömn störd av trafikbuller. I Sigtuna kommun handlar det om cirka 3 200 personer, motsvarande sex procent av invånarna. Det visar Miljöhälsorapporten, en undersökning från Folkhälsomyndigheten.

Sigtuna klättrar i rankingen av friluftskommuner

Nyheter Naturvårdsverket har tillsammans med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och kulturchefsförening presenterat årets ranking av Sveriges friluftskommuner. Sigtuna placerar sig i år på plats 111 i landet och rankas som nummer 10 av 26 kommuner i Stockholms län.

Storboda byggs om för unga dömda

Nyheter Efter nästa sommar kan de första fängelserna för barn mellan 15 och 17 år öppna i Sverige. En av dem blir Storboda, som just nu byggs om för att kunna ta emot unga dömda från och med den 1 juli 2026.

Man gick på E4:an

Blåljus Vid 17-tiden på onsdagen promenerade en man på E4:an i höjd med Arlanda varpå polis fick tillkallas.