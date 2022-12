Spadtag för Prologis logistikfastighet i Rosersberg

Det första spadtaget för Prologis nya logistikfastighet i Rosersberg togs på torsdagen: - Närheten till både vägnät, tåg och flyg ger företagen goda möjligheter att effektivt nå Stockholm city, Mälardalen samt övriga Sverige och Europa. Området har även mycket bra access tack vare Stockholms lokaltrafik och nås via bussar och pendeltåg, säger Gunnar Gillholm, VP country manager på Prologis Nordics.

Prologis har redan 34 fastigheter på den nordiska marknaden och under torsdagen tog spadtag för ytterligare en. Det

blir en fastighet på cirka 20 000 kvadratmeter och byggs på mark som Prologis köpte i somras. Med etableringen stärker Proligis närvaron i Stockholmsregionen. Det är ännu inte klart vilka hyresgäster fastigheten kommer att få men man kommer kunna hyra ut till flera aktörer inom logistik.

– Olika lösningar för lastkajerna är också möjliga, antingen en större lastkaj med genomgående flöde via cross-dock eller två separata enheter. Genom modern byggteknik kommer även antal pelare på insidan att reduceras för att öka flexibiliteten i hur golvytan kan användas, säger Tony Johansson, head of development Prologis Nordics.