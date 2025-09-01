Spadtag för Kulturcenter trots protester

Idag, den 1 september, har det första spadtaget tagits för kultur- och aktivitetscentret (KAC) på Valsta torg.

Detta sker trots att många boende i Valsta protesterat mot placeringen. M, SD, KD och SfS har så bråttom att bygga att de inte ens inväntar ett godkänt bygglov.

Vi vill understryka att idén om ett KAC i sig är bra – men valet av plats är fel. Vi som bor i Valsta ser flera bättre alternativ än att bygga bort torget och den populära lekplatsen. Både boendemiljön och tryggheten riskerar att försämras. Dessutom försvinner merparten av parkeringsplatserna vid Valsta centrum, något som kommer att slå hårt mot de lokala butikerna och företagarna.

Tyvärr är detta ännu ett exempel på hur politisk prestige får gå före dialog och omtanke om oss som faktiskt bor här. Det är inte första gången vi i Valsta upplever att politikerna inte lyssnar på invånarna. Nu bygger de borgerliga politikerna ett hus samtidigt som de river tilliten.