Spadtag för Kulturcenter trots protester

Idag, den 1 september, har det första spadtaget tagits för kultur- och aktivitetscentret (KAC) på Valsta torg.
Detta sker trots att många boende i Valsta protesterat mot placeringen. M, SD, KD och SfS har så bråttom att bygga att de inte ens inväntar ett godkänt bygglov.
Vi vill understryka att idén om ett KAC i sig är bra – men valet av plats är fel. Vi som bor i Valsta ser flera bättre alternativ än att bygga bort torget och den populära lekplatsen. Både boendemiljön och tryggheten riskerar att försämras. Dessutom försvinner merparten av parkeringsplatserna vid Valsta centrum, något som kommer att slå hårt mot de lokala butikerna och företagarna.
Tyvärr är detta ännu ett exempel på hur politisk prestige får gå före dialog och omtanke om oss som faktiskt bor här. Det är inte första gången vi i Valsta upplever att politikerna inte lyssnar på invånarna. Nu bygger de borgerliga politikerna ett hus samtidigt som de river tilliten.
Insändare Avfallsdumpning i naturen, höga hyror, kriminalitet, brister i skolan… Vad upprör och engagerar just dig? Att lyfta sina åsikter vid fikabordet eller på sociala medier ligger nära till hands, men ditt engagemang behövs också i vår lokala demokrati!
Insändare I sommar har endast 121 ungdomar i gymnasieåldern fått sommarjobb via kommunen. Totalt finns det ca 2700 ungdomar i åldern 16-19 år och en stor andel av dem har gått arbetslösa hela sommaren. Det är sorgligt.
Insändare Nu fylls våra skolor återigen med förväntansfulla barn. Här ska nya drömmar födas, klassresor startas och vår gemensamma framtid formas. För Liberalerna är det självklart att allt börjar med en riktigt bra skola – och arbetet sker både nationellt och lokalt här i Sigtuna kommun.
Insändare Sommarsverige bjuder på något för alla. Från Ystad till Haparanda, från Stockholm till Göteborg kryllar det av smultronställen med natur, kultur och allt däremellan. Många svenskar vill se sig om i vårt vackra land - men höga priser på bussar och tåg gör möjligheterna begränsade för många.
Insändare Sommarlovet ska vara en tid av frihet, inte en period av oro och rädsla. Ändå förs varje år barn och unga från Sverige för att könsstympas eller giftas bort mot sin vilja. Vissa återvänder aldrig till skolstarten.
Insändare Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet! Unga i Sigtuna kommun har idag svårt att få jobb. Men istället för att agera väljer den moderatledda kommunledningen att blunda för verkligheten genom att prioritera skattesänkningar före våra ungdomars framtid. Vi vill istället införa en sommarjobbsgaranti för samtliga ungdomar i årskurs nio och på gymnasiet.
Insändare Helt rätt har han när det gäller att förhandla bort stationsavgiften på 149:- till A-train som omöjliggör resande för de flera tusental som arbetar dagligen på själva flygplatsen, andra flygrelaterade jobb eller andra verksamheter inom det vidare Arlandaområdet.
Insändare Thomas Brandell (S) och David Lundqvist (S) frågar om ännu fler äldre ska flyttas från Sigtuna till andra kommuner. Låt oss vara tydliga. Vi flyttar inga äldre till andra kommuner och vi tvingar inte någon att mot sin vilja flytta från Sigtuna. Att påstå något sådant är insinuant. Brandell (S) och Lundqvist (S), båda ledamöter i vård- och omsorgsnämnden, borde veta bättre.
Insändare Arbetarklassen får samhället att fungera. Vi kör bussarna, vårdar de sjuka, bygger vägar och så mycket, mycket mer. Ändå lyssnar ingen när de viktiga besluten ska tas. Det finns ingen fungerande dialog med facken i dag och därför måste politikerna börja stå till svars för sina beslut.
Insändare Den 22 maj är det FN:s internationella dag för biologisk mångfald. Det borde vara en dag för att fira naturens rikedom, men allt oftare blir det en väckarklocka för att agera. Förlusten av arter och livsmiljöer sker i en alarmerande takt. Forskningen är entydig: den biologiska mångfalden är hotad.
Insändare Den M-SD-KD-SFS styrda majoriteten i Sigtuna kommun har beslutat att kommunen ska lämna Sveriges Ekokommuner – världens äldsta kommunnätverk för hållbar utveckling som i tre decennier samlat över 80 kommuner för gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och utveckling. Ett nätverk som möjliggör konkret samverkan för att möta en av vår tids största utmaningar.
Insändare Den 9 maj firas Europadagen – ett tillfälle att uppmärksamma den fred, frihet och demokrati som Europasamarbetet byggts på sedan andra världskriget. För oss liberaler är EU långt mer än byråkrati i Bryssel – det är en livlina för Europasamarbete, solidaritet och säkerhet.
Insändare Det finns mycket att undra om hur den nya fördelningsmodellen för förskolor och grundskolor påverkar respektive enheters möjlighet att nå sina mål. Majoritetens löfte om att den ska utvärderas och vid behov justeras välkomnas, det kommer vi bevaka noga. Den överskuggande orsaken till förändringen var att stärka grundfinansieringen, något man kan göra även utan att minska på den socio-ekonomiska ersättningen.
Insändare Vi håller med Socialdemokraterna (S) om att det krävs krafttag i politiken för att klara skolans kompensatoriska uppdrag. Och det är precis det vi tar när vi ifrågasätter gamla modeller och tar in expertis för att forma en ny och mer träffsäker resursfördelningsmodell.
Insändare I slutet av 2024 beslutades det att ändra det kommunala stödet till förskolor och grundskolor från januari 2025. Den nya modellen för resursfördelning togs fram av ett konsultbolag på uppdrag av den sittande majoriteten.
Insändare “Var ska människor bo?” undrar M-SD-styret i sin replik om exploatering vid Aspvägen, trots att de just nu är delaktiga i arbetet med en ny stadsdel med cirka 5000 bostäder i ett kollektivtrafiknära läge öster om Märsta station.
Insändare Marken som insändaren från Miljöpartiet (MP) handlar om ägs inte av kommunen. Den är privatägd och ingen annan än ägaren har någon självklar rätt att kräva evigt tillträde för rekreation i området.
Insändare Moderaterna, Sverigedemokraterna och Samling för Sigtuna vill ge grönt ljus för 50 villor i naturområdet norr om Aspvägen i Märsta. Återigen ignorerar det politiska styret både kompetensen i kommunens egen förvaltning och kommuninvånarnas behov och åsikter.