Späckat sportlovsschema i kommunen

Sigtuna kommun har förberett ett omfattande sportlovsprogram för barn och unga under vecka 9

Under sportlovet vecka 9 erbjuds flera aktiviteter för barn och unga upp till 19 år i Sigtuna kommun. Det finns kreativa verkstäder med ValstaKonst där deltagare kan prova på olika konsttekniker och skapande, samt musik- och dansaktiviteter arrangerade av kulturskolan. För den som vill röra på sig finns drop-in-sport i olika sporthallar via Brobygget, inklusive idrottsdagen i Pinbackshallen, samt skridskoåkning på Valsta torg. Ungdomar kan också prova på tennis med kommunens fritidsledare, delta i filmvisning på biblioteket eller dansa under Måndagskul på Ungdomens hus. Sportlovsprogrammet pågår under hela veckan och erbjuder både fysisk aktivitet och kulturella upplevelser.