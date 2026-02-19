Späckat sportlovsschema i kommunen

Sigtuna kommun har förberett ett omfattande sportlovsprogram för barn och unga under vecka 9
Under sportlovet vecka 9 erbjuds flera aktiviteter för barn och unga upp till 19 år i Sigtuna kommun. Det finns kreativa verkstäder med ValstaKonst där deltagare kan prova på olika konsttekniker och skapande, samt musik- och dansaktiviteter arrangerade av kulturskolan. För den som vill röra på sig finns drop-in-sport i olika sporthallar via Brobygget, inklusive idrottsdagen i Pinbackshallen, samt skridskoåkning på Valsta torg. Ungdomar kan också prova på tennis med kommunens fritidsledare, delta i filmvisning på biblioteket eller dansa under Måndagskul på Ungdomens hus. Sportlovsprogrammet pågår under hela veckan och erbjuder både fysisk aktivitet och kulturella upplevelser.
Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.
Nyheter Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Sigtuna kommun minskar. Under januari var 8,9 procent av arbetskraften inskrivna som arbetssökande, vilket är något lägre än för ett år sedan. Även i större delen av Stockholms län ses en nedgång.