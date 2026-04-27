Sommaraktiviteter i Humlegården innan renovering

Humlegården i Sigtuna öppnas för tillfälliga aktiviteter i sommar. Beslutet är taget i kultur- och fritidsnämnden.

Mellan maj och augusti planerar kommunen enklare aktiviteter i Humlegården, i väntan på renoveringen. Det kan handla om till exempel kulturskola, seniorgympa och mindre utställningar.

Syftet är att testa hur platsen kan användas framöver och samla in synpunkter från boende och föreningar. Endast de delar av lokalerna som bedöms som säkra kommer att användas. Kommunen lyfter också att ökad aktivitet på platsen kan bidra till bättre trygghet i området. Humlegården köptes av kommunen 2023 och ska på sikt utvecklas till en ny mötesplats. I lokalerna har det även etablerats vårdcentral.