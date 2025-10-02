Sollentuna vände och vann mot Wings

Sollentuna HC tog tre poäng i HockeyEttan-premiären genom att besegra Wings HC med 2–1 hemma den 1 oktober.

Gästande Wings fick en drömstart när Viktor Grevebäck satte 0–1 redan efter 4.18 i den första perioden. Sollentuna jobbade sig dock in i matchen och lyckades kvittera i den andra perioden.

I den tredje perioden avgjorde Sollentuna genom att sätta 2–1 i mitten av perioden. Hemmalaget höll sedan undan och säkrade segern trots en stark avslutning från Wings.

Matchen slutade 2–1 och innebär en tung start för Wings, medan Sollentuna fick en viktig inledning på säsongen.