Foto: Wings/Insändarbild

Sollentuna vände och vann mot Wings

Sollentuna HC tog tre poäng i HockeyEttan-premiären genom att besegra Wings HC med 2–1 hemma den 1 oktober.

Gästande Wings fick en drömstart när Viktor Grevebäck satte 0–1 redan efter 4.18 i den första perioden. Sollentuna jobbade sig dock in i matchen och lyckades kvittera i den andra perioden.

I den tredje perioden avgjorde Sollentuna genom att sätta 2–1 i mitten av perioden. Hemmalaget höll sedan undan och säkrade segern trots en stark avslutning från Wings.

Matchen slutade 2–1 och innebär en tung start för Wings, medan Sollentuna fick en viktig inledning på säsongen.

Av Erik Karlsson

Skånela vidare i USM efter storsegrar

Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.

herrallsvenskan

Skånela körde över Enköping i premiären

Handboll Skånela rivstartade säsongen i herrallsvenskan genom att besegra Enköping med klara siffror. Redan i paus stod det 21–13 i Vikingahallen, och till slut skrevs segersiffrorna till 36–23.

division 5

Rosersbergs IK ny serieledare i division 5

Fotboll Rosersbergs IK tog en tung seger i toppmötet borta mot Almunge och kliver därmed upp som ny serieledare i division 5. Laget toppar tabellen på målskillnad tillsammans med Enköpings IS.

EXTRA

Märstasonen Jesper Östlund ny förbundskapten för Kosovo

Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.