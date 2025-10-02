Sollentuna vände och vann mot Wings

29 sep kl. 07:29
Fotboll Märsta IK avslutade division 4-säsongen med att besegra Börje hemma på Midgårdsvallen. Matchen slutade 3–2 efter en dramatisk andra halvlek.
28 sep kl. 20:31
Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.
28 sep kl. 09:41
Handboll Under lördagen möttes Skånela och Ystad i en målrik match som slutade 31–28 till Skånela.
25 sep kl. 08:34
Handboll Skånela IF har beviljats projektstöd från Allmänna arvsfonden för satsningen Skånela Drive In. Projektet startar den 1 januari 2026 och pågår i tre år.
23 sep kl. 09:22
Handboll Skånelas herrjuniorer vann USM Steg 1 komfortabelt i Norrköping och är vidare till Steg 2.
22 sep kl. 19:20
Kampsport I helgen deltog Kim Taekwondo i tävlingarna Svenska Cupen 1 och Sijak Open i Lund.
19 sep kl. 20:32
Handboll Skånela rivstartade säsongen i herrallsvenskan genom att besegra Enköping med klara siffror. Redan i paus stod det 21–13 i Vikingahallen, och till slut skrevs segersiffrorna till 36–23.
15 sep kl. 10:20
Ridning När Sigtunabygdens Ryttarförening ordnade familjedag i lördags lockade evenemanget omkring 500 besökare.
15 sep kl. 08:19
Sport Fritidskortet har lanserats i hela landet, men i Sigtuna kommun är det än så länge bara ett fåtal föreningar som anslutit sig till satsningen.
13 sep kl. 19:45
Fotboll Rosersbergs IK tog en tung seger i toppmötet borta mot Almunge och kliver därmed upp som ny serieledare i division 5. Laget toppar tabellen på målskillnad tillsammans med Enköpings IS.
9 sep kl. 13:22
Fotboll Förre sigtunabon Martin Qvarnmans Möller tar över FC Rosengård i Damallsvenskan. Han kommer närmast från ett uppdrag som tränare för U23-landslaget.
8 sep kl. 11:34
Fotboll Märsta IK besegrade Bälinge i söndags med 4-0.
7 sep kl. 12:03
Basket Sverige är ute ur EM, man tog sig till åttondelsfinal där en av favoriterna, Turkiet, väntade. 10 poäng av Melwin räckte inte till seger.
6 sep kl. 08:42
Fotboll Rosersberg har etablerat sig som topplag i Division 5 och leder serien efter 14 omgångar men med en match mer spelad.
4 sep kl. 07:51
Handboll Skånela IF lanserar en ny satsning riktad till de allra yngsta barnen i kommunen. Den 21 september startar verksamheten Skoj med Boll, som vänder sig till barn födda 2022–2024.
2 sep kl. 19:09
Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.
1 sep kl. 13:56
kampsport Märstasonen Oscar Evans, som tävlar för Knivsta Judoklubb, tog hem guldet i -60 kilosklassen för U16 när Crakow Judo Open avgjordes i Polen den gångna helgen.
1 sep kl. 08:56
Friidrott I helgen avgjordes Veteran-SM i friidrott på Göingevallen i Hässleholm. Tävlingen lockade 765 deltagare som tillsammans stod för över 2 000 starter – många i flera olika grenar.
25 aug kl. 20:49
Friidrott Det blev en framgångsrik helg för IFK Märstas Taim Jawhar när han deltog i ungdomsfinnkampen.
24 aug kl. 18:41
Friidrott IFK Märstas Magnus Andervin stod som segrare i längdhoppet under årets Finnkamp, där veteraner deltog i utvalda grenar. I klassen M50 vann han på ett nytt personligt rekord, 6,06 meter.
24 aug kl. 07:50
Basket När Sveriges herrlandslag i basket samlas i Tammerfors inför EM-premiären mot Finland den 27 augusti finns Sigtunafostrade Melwin Pantzar med i truppen.
23 aug kl. 10:54
Sport Fem deltagare från Sigtuna och Märsta finns bland dem som fullföljt Vasaloppstrippeln 2025.
20 aug kl. 15:05
Friidrott Magnus Andervin kommer att tävla i Finnkampen, i veteranernas tävling.