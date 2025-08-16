Solcellspark planeras utanför Sigtuna – närboende ifrågasätter beslutet

Länsstyrelsen har godkänt planerna på en ny solcellspark i Bärmö, strax utanför Sigtuna. Parken, som ska anläggas av Soltech Energy, kommer att täcka en yta på 109 000 kvadratmeter, motsvarande cirka 27 fotbollsplaner.

Beslutet har väckt frågor bland närboende, som undrar om utredningen som ledde fram till godkännandet har hanterats korrekt, rapporterar UNT.se. Området har tidigare varit föremål för restriktioner, bland annat kring byggnation av bostäder, vilket har bidragit till diskussionen om landskapsbilden och områdets användning. Planerna på solcellsparken har diskuterats under en längre tid och trots invändningar från grannar har länsstyrelsen nu godkänt projektet.

Enligt Soltech som ska driva Bärmö Solcellspark har projektet anpassats efter dialog med närboende. En del av området som låg inom strandskyddat område vid Mälaren och vattenskyddsområde har lämnats utanför projektet, och den bördigaste marken har reserverats för livsmedelsproduktion. Avståndet till närboende har också ökats.

Platsen i Bärmö är vald på grund av förutsättningar för solenergi och närhet till elanslutning. Dessutom har platsen bedömts kunna harmonisera med natur- och kulturintressen.

