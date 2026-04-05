Sol och storstad populära destinationer från Arlanda i påsk

Inför påsken 2026 visar SAS:s bokningar från Arlanda att resenärer främst söker sig till klassiska europeiska storstäder och sydligare destinationer med sol och värme.

Populära cityresor inkluderar Paris, Berlin och Amsterdam, medan Málaga, Alicante och Milano lockar resenärer som vill kombinera storstad med sol. London är fortsatt den mest bokade destinationen.

För att möta efterfrågan lanserar SAS en ny direktlinje mellan Stockholm och Madrid och lägger till extra avgångar till södra Europa under våren. Henrik Winell, Vice President Network på SAS, säger att Arlanda erbjuder smidiga och punktliga förbindelser i det europeiska nätverket under påskledigheten.

Även från Köpenhamn och övriga nordiska länder syns samma mönster: fokus på klassiska europeiska storstäder och soliga sydligare destinationer, med London, Paris, Milano, Málaga och Palma i topp.