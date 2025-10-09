Anna Malm Kelfve (M)Foto: Pressbild/Moderaterna

Socialdemokraternas experiment är farliga

Socialdemokraternas experiment på vårdsidan är lika farliga som de i kollektivtrafiken. Detta måste få ett slut!

Socialdemokraterna verkar inte vilja veta av hur deras trafikpolitik kan slå mot resenärer i Sigtuna. Åtminstone om man läser Marie Axelssons replik. Att blunda inför riskerna är må hända inte ett oväntat grepp från Region Stockholms styrande parti, men desto mer ett ohederligt sådant. Därtill följer det ett mönster som återupprepats både i kollektivtrafiken och i vårdpolitiken varför argumenten faller.

Tillgängligheten inom ätstörningsvården har inte förbättrats, den har försämrats. Faktum är att Socialdemokraterna skurit ned en tredjedel av vårdplatserna i ätstörningsvården och detta utan att förstå konsekvenserna. Fråga den tredjedel unga tjejer, som blev av med sin mottagning häromåret, hur tillgängliga de tycker att vården är och om de vill se fler socialdemokratiska experiment.

Krisen i ambulanssjukvården är heller inte över. Våra kommuninvånare får fortfarande stå utan ambulans till följd av Socialdemokraternas ideologiska experiment inom ambulanssjukvården, senast det skedde var härom veckan. Fråga gärna patienterna i Sigtuna kommun om de vill ha fler ambulansexperiment eller färre. Jag tror mig veta vad svaret blir.

Socialdemokraternas experiment på vårdsidan är tyvärr ackompanjerade av lika många experiment på trafiksidan. Experimentet vid Näckrosens tunnelbanestation är ett sådant exempel.

Vad gäller experimentet med öppna spärrar i kollektivtrafiken så ligger fuskåkandet på omkring två procent, i hela systemet. Vid Näckrosens tunnelbanestation var siffran i början tio procent, nu ”bara” dubbelt så högt som i övriga systemet. Detta vid en station som valdes just för att den fungerade väl, innan spärrarna öppnades.

Har resandet ökat? Nej. Men stölderna har gjort det. Coop ser en ökning. Ica rapporterar en ökning på 300 procent, hot och våld mot personal samt tjuvar som flyr ner i tunnelbanan. Fråga därför inte bara resenärerna utan också butikspersonalen: vill de ha fler spärrexperiment eller inte?

Nej, Socialdemokraternas experiment med boende i Sigtuna kommun, resenärer och patienter har nått vägs ände. För detta talar både fakta och erfarenhet. Detta måste få ett slut.

Moderaternas löfte till sigtunaborna är något annat. Vi vill ha bussar som är tillgängliga och tillförlitliga, vård som fungerar och ambulanser som faktiskt kommer när man ringer. Vi vill ha spärrar i tunnelbanan och stöldligor bakom galler. Vi vill ha ett Region Stockholm utan experiment.

– Anna Malm Kelfve (M) 2:e vice ordförande Trafiknämnden
