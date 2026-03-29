Sedig & BroddFoto: Pressbild
AskersonFoto: Pressbild

Socialdemokraterna vänder kappan efter ideologin

Socialdemokraternas (S) agerande i samhällsbyggandsutskottet ger fler frågor än svar. Ena stunden beskyller de oss för att inte vara tillräckligt snabba med att skapa nya särskilda boendeplatser i kommunen. Nästa stund försöker de rösta ned ett förslag som syftar till att möjliggöra just ett sådant boende. Deras agerande är både inkonsekvent och allvarligt.

Axelsson, Brandell och Lundqvist basunerar ut att alla äldre som vill bo kvar i kommunen ska kunna göra det. Bra så, då har vi har samma ambition. Men till skillnad mot den socialdemokratiska trion röstar vi ja till förslag som kommer kunna lösa den kapacitetsutmaning vi står inför på grund av den snabbt ökande äldre befolkningen i kommunen.

Vad gäller frågan om drift av äldreboende i offentlig eller enskild regi så låt oss återigen vara tydliga med två saker. För det första, vi är stolta över våra fyra kommunala särskilda boenden. Vi är glada över de förbättrade omdömen som boendena fått i brukarundersökningar de senaste åren. För det andra, vi tror att mångfald och valfrihet är viktiga inslag i skapandet av kommunal service av god kvalitet.

Det finns i dag ett privat särskilt boende i kommunen, vilket genomgående får höga betyg i brukarundersökningar. Genom att möjliggöra fler sådana ökar vi utbudet av särskilda boendeplatser samtidigt som det skänker våra äldre ökade möjligheter att själva välja var de vill bo under den period som ofta är den sista i livet. Dessutom, ett företag som är specialiserat på att bygga äldreboenden bygger ofta billigare än vad en kommun kan göra. Att kommunen slipper stå för investeringskostnaderna frigör därmed offentliga resurser till andra angelägna satsningar.

Sammantaget handlar det om att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att sätta invånarna först och att ha kvalitet i fokus. Det säger vi JA till medan (S) fortsätter vända kappan efter ideologin.

  • Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Erik Sedig (KD), ordförande vård- och omsorgsnämnden
  • Josefin Brodd (M), vice ordförande vård och omsorgsnämnden
Av redaktion@marsta.nu
valet2026

valet2026

valet2026

valet2026

valet2026

internationella kvinnodagen

