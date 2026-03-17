Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fortsätter förvränga verkligheten

Moderaterna startade 2020 en kommunal bostadsförmedling där det just nu finns 15 fastighetsägare som bidrar till att underlätta bostadssökandet i Sigtuna kommun.

Idag erbjuds ett 40-tal lediga bostäder hos olika hyresvärdar. De billigaste lägenheterna byggdes för 50-60 år sedan och givetvis är de nyare dyrare eftersom vi inte kan bygga för samma kostnad som då.

Moderaterna arbetar för att SigtunaHem ska bygga fina och hållbara bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Även de som vill bo i hyresrätt ska kunna välja ett centralt boende av hög kvalitet.
När Socialdemokraterna (S) styrde Sigtuna byggde man hus som beräknades stå i bara 30 år. De kallade man ”billiga” bostäder. Dessa hus har vi nu tvingats riva eftersom det bland annat snöade in genom väggarna. Både en total ekonomisk och miljömässig katastrof som vi inte tänker upprepa.

(S) frågar varför vi inte sökte statligt investeringsbidrag för Stationshusen. Svaret är att om man söker statliga bidrag för bostadsbyggande är det staten som fastställer hyran och det blir då en hyra som garanterar förlust i projektet under flera års tid. En förlust som måste täckas av övriga hyresgäster som bor i äldre lägenheter med lägre standard. Statliga riktade bidrag med stränga krav på motprestationer är ett typiskt socialistiskt inslag i bostadspolitiken.

Kommunen har rätt att för sociala ändamål disponera upp till 4 procent av SigtunaHems lägenheter. Just nu används 1,5 procent. Alltså nyttjas inte ens hela utrymmet för bostäder åt hemlösa eller på annat sätt utsatta. Det betyder också att 98,5 procent av alla som bor i SigtunaHem själva betalar för sin bostad. Varför vill (S) få väljare att tro att det finns horder av folk som inte på egen hand kan hyra sin bostad? Varför påstår man att det finns en utbredd trångboddhet och varför vill man få oss att tro att kommunen är full av hemlösa? Det är missvisande beskrivningar som används som skäl för ohållbar vänsterpolitik.

Vi behöver ge er sanningarna. I det fall någon är hemlös i Sigtuna kommun beror det inte på att det saknas ett socialt skyddsnät som ger tak över huvudet. Kommunen kan när som helst nyttja ytterligare 2,5 procent av SigtunaHems ca 5000 bostäder (125 st).

Däremot förnekar vi inte att det i enskilda fall kan finnas trångboddhet. SigtunaHems styrelse är helt enig om att gränser behövs för antalet boende i lägenheterna. Idag består det allra vanligaste hushållet av en person, det näst vanligaste av två personer och i genomsnitt bor vi 1,6 personer i varje hushåll. Ensamhet och social isolering är problem som bör tas på största allvar. En verklighet som inte passar in i vänsterns retorik. I stället vill (S) att vi ska tro att lägenheterna svämmar över av en okontrollerad trångboddhet.

Trångboddhet är dessutom ett fenomen som det finns olika uppfattningar om. Andra kulturer har en uppfattning om vad som räknas som trångboddhet och kan i vissa fall tycka att det inte är några konstigheter att bo till exempel sex personer i en tvåa. Värderingar, ekonomiska förutsättningar och bostadskrav kan se olika ut. (S) och (V) borde vara mer förstående för mångfald, kulturella skillnader och fria val.

Så till sanningen om SigtunaHems vinster. När (S) styrde Sigtuna drevs SigtunaHem konstant med förlust tills man till slut tvingades att sälja 1500 lägenheter till ett privatägt bolag. Med en moderatledd kommunledning har bolaget i princip alltid gått med en välbehövlig och rimlig vinst och när det funnits utrymme för aktieutdelning har en del av vinsten gått tillbaka till skattebetalarna genom bostadssociala och trygghetsskapande åtgärder. Detta vet (S) men påstår i stället något helt annat för att vinna billiga politiska poänger.

Sigtuna kommun har idag en bostadsmarknad präglad av mångfald, valfrihet, god bostadsstandard och höga miljökrav. Vi bedriver också ett aktivt arbete för ökad trygghet i utsatta områden. Vi säkerställer att alla invånare har tak över huvudet. Vi planerar alla nya områden med sikte på att blanda boendeformer och hustyper för en långsiktigt hållbar boendemiljö utan segregation. Vi värnar om invånarnas fria val. Detta måste få fortsätta och vi måste få fortsatt förtroende för att kunna driva en ansvarsfull och rättvis bostadspolitik!

  • Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Erik Langby (M), ordförande SigtunaHem och kommunfullmäktige
  • Kjell Holmgren (M), vice ordförande SigtunaHem
Av redaktion@marsta.nu

