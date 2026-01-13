Snövarning för onsdagen

SMHI har utfärdat en varning för snöfall under onsdagen då det väntas upp till 15 cm snö.

Sigtuna kommun påverkas under onsdagen av tidvis kraftigt snöfall. SMHI har utfärdat en gul varning som gäller från klockan 12.00 till 21.00 den 14 januari. Snön väntas vara tung och blöt, och på flera håll kan även inslag av regn förekomma. Totalt beräknas mellan fem och tio centimeter nysnö falla innan snöfallet avtar under kvällen.

Vädret kan ge längre restider på grund av halka, snörök och nedsatt sikt, och det kan vara svårt att ta sig fram på vägarna om olyckor eller stillastående fordon uppstår. Även kollektivtrafiken kan påverkas med förseningar eller inställda avgångar. Vid temperaturer nära noll finns dessutom risk för störningar i el- och telenät som har luftburna ledningar. Kombinationen av snö och regn kan också medföra risk för ishalka, och invånare uppmanas därför att anpassa hastigheten efter väglag och avsätta extra tid för sina resor.