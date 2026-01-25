Drunkningslarm i Sigtuna när snöskoter gick genom isen

Under söndagen larmades brandkår till Sigtunafjärden där en snöskoter gått genom isen.

En snöskoter gick genom isen på Sigtunafjärden under söndagseftermiddagen. Räddningstjänsten larmades vid cirka 15.30 efter att boende i området uppmärksammat händelsen och kontaktat SOS Alarm, rapporterar UNT.se.

När räddningsenheter kom fram hade föraren redan tagit sig upp ur vattnet och upp på isen, delvis med egen hjälp. Personen var vid medvetande men nedkyld och togs om hand av ambulanspersonal för kontroll på plats. Skadorna bedömdes inte som livshotande