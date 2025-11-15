Snöröjning och halkbekämpning inför nästa veckas vinterväder

Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.

På E4/Uppsalavägen ska plogbilen normalt hinna ploga inom två timmar när 1 cm snö fallit. När snöfallet upphört ska vägen vara snö- och isfri inom två timmar. Salt används för halkbekämpning och sprids ofta redan innan temperaturen sjunker för att förebygga isbildning.

För väg 263 och 273 gäller att plogbilen normalt har tre timmar på sig vid 1 cm snö. Efter avslutat snöfall ska vägarna vara snö- och isfria inom tre timmar. Även här används salt som standardmetod.

Vägnätet är indelat i fem klasser baserat på trafikmängd och funktion. De mest trafikerade vägarna tillhör klass 1–3, vilket innebär att de alltid plogas och halkbekämpas först.

– Trafiken på våra större vägar är känslig för störningar. Därför prioriteras plogning och halkbekämpning på de mest trafikerade sträckorna när vintervädret slår till, säger Linnea Viklund, enhetschef Underhåll Väg på Trafikverket.

De mindre vägarna som går inom kommunen är kommunen ansvarig för att ploga och halkbekämpa. Trafikverket ansvarar exempelvis E4, 263 och 273.