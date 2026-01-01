Snöglädje mitt i stormen – snögubbar pryder uppfart i Rosersberg
Samtidigt som stormen Anna påverkar vädret i kommunen har kramsnön också lett till kreativa inslag. I Rosersberg har två stora snögubbar byggts under kvällen, som ett exempel på hur vintervädret kan tas tillvara på ett positivt sätt.
Trots att stormen Anna drar fram över kommunen finns det också ljusa inslag i vintervädret. I Rosersberg har dagens kramsnö lett till kreativt vinterpyssel, där två stora snögubbar nu pryder en uppfart i området.
Bakom bygget står två döttrar tillsammans med sina pojkvänner, som är på besök från Nya Zeeland och Finland. Den största snögubben mäter över två meter och har dessutom försetts med mustasch – som en blinkning till Mustaschkampen.
Ett exempel på hur ovädret också kan ge utrymme för gemenskap och lek, mitt i vinterrusket.
Nöjesnyheter Sigtuna julmarknad placerar sig på åttonde plats i årets julmarknadsindex, som kartlägger landets mest uppskattade julmarknader utifrån omdömen, söktryck och tillgänglighet. Marknaden får totalpoängen 48,16 och rankas därmed högre än Julmässan på Kalmar slott, trots samma avrundade poäng.
Märstafolket Två mammor från Märsta, Maria och Amira, medverkar i boken Synliggör mammorna som lyfter berättelser från kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden. Boken lanserades i samband med Mamma Uniteds femårsjubileum.
Nöjesnyheter I morgon, söndag, inleds den första av fyra julmarknader i Sigtuna stad. Marknaden pågår mellan klockan 11 och 16 och bjuder på ett brett program av aktiviteter, försäljning och julstämning.
Nöjesnyheter Den 6 december arrangeras Barnens Jul för första gången i Sigtuna kommun. Evenemanget är en kostnadsfri familjedag där barn och unga står i fokus. Bakom initiativet står Skånela IF:s klubbchef Jimmy Karlsson tillsammans med Scandinavian XPO och Arlandastad Group.
Kultur & Nöje Hur kan kultur och kreativt skapande få en större plats i skolan? Den frågan stod i centrum när arrangörer av kultur för barn och unga från 24 kommuner i Stockholms län samlades för en kunskapsdag – där Sigtuna kommun fanns representerat med lokala exempel.
Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.
Kulturnyheter Staffan H Westerberg, 65, från Upplands-Väsby med journalistbakgrund och tidigare bosatt i USA, släpper tillsammans med författarkollegan och Sigtunabon Per-Åke Engwall, 72, romanen Kaninhålet den 2 oktober på Lava förlag.
Kulturnyheter Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.
Märstafolket I lördags hölls premiären för initiativet Plocka med Robban, som samlar Märstabor för att plocka skräp längs gator och gångvägar. Under den första rundan samlades hela elva kilo avfall in på bara 90 minuter.