Snöglädje mitt i stormen – snögubbar pryder uppfart i Rosersberg

Samtidigt som stormen Anna påverkar vädret i kommunen har kramsnön också lett till kreativa inslag. I Rosersberg har två stora snögubbar byggts under kvällen, som ett exempel på hur vintervädret kan tas tillvara på ett positivt sätt.

Bakom bygget står två döttrar tillsammans med sina pojkvänner, som är på besök från Nya Zeeland och Finland. Den största snögubben mäter över två meter och har dessutom försetts med mustasch – som en blinkning till Mustaschkampen.

Ett exempel på hur ovädret också kan ge utrymme för gemenskap och lek, mitt i vinterrusket.