Snöfall väntas i Sigtuna – var beredd på halkrisk och förseningar
SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall i ostligaste Svealand, som inkluderar Sigtuna kommun, under måndag eftermiddag och kväll.
Mellan klockan 12–20 kan 1–5 centimeter blöt snö lägga sig på vägarna, möjligen något mer på vissa platser i Upplands län. Nordliga vindar drar snöbyar in över området, vilket kan orsaka halare vägar och nedsatt sikt.
SMHI uppmanar bilister att använda vinterdäck om det inte redan är gjort, anpassa hastigheten efter väg- och siktförhållanden samt avsätta extra tid för resor. Snöfall kan även påverka kollektivtrafiken, med risk för förseningar eller inställda avgångar.
Trafikanter uppmanas att vara extra försiktiga under eftermiddagen och kvällen och följa aktuell trafikinformation.
Nyheter Nästa vecka väntas minusgrader och snö i länet. Trafikverket förbereder därför intensifierad snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna i kommunen. Vägar med mycket trafik prioriteras först, bland annat E4/Uppsalavägen, E20, E18 samt viktiga bussstråk och vägar till industriområden.
Nyheter Allt fler ungdomar i Sverige gör värnplikt. Under 2025 påbörjar 8 250 personer sin grundutbildning, vilket är 830 fler än året innan. Ökningen följer riksdagens beslut om att successivt stärka försvaret de kommande åren.
Nyheter Sigtuna kommun ligger under de nya gränsvärdena för luftföroreningar enligt EU:s kommande luftkvalitetsdirektiv. En analys från Hjärt-Lungfonden visar att halterna av partiklar och kvävedioxid i kommunen håller sig på godkända nivåer, vilket bidrar till bättre folkhälsa.
Nyheter Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.