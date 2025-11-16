Snöfall väntas i Sigtuna – var beredd på halkrisk och förseningar

SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall i ostligaste Svealand, som inkluderar Sigtuna kommun, under måndag eftermiddag och kväll.

Mellan klockan 12–20 kan 1–5 centimeter blöt snö lägga sig på vägarna, möjligen något mer på vissa platser i Upplands län. Nordliga vindar drar snöbyar in över området, vilket kan orsaka halare vägar och nedsatt sikt.

SMHI uppmanar bilister att använda vinterdäck om det inte redan är gjort, anpassa hastigheten efter väg- och siktförhållanden samt avsätta extra tid för resor. Snöfall kan även påverka kollektivtrafiken, med risk för förseningar eller inställda avgångar.

Trafikanter uppmanas att vara extra försiktiga under eftermiddagen och kvällen och följa aktuell trafikinformation.