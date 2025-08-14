SMHI varnar för kraftiga åskoväder i kommunen under fredagskvällen
SMHI har utfärdat en gul varning för åska som gäller bland annat Sigtuna kommun på fredagskvällen. Mellan klockan 20 och 23 väntas kraftiga åskoväder med kortvarigt mycket hårda vindbyar, lokalt upp mot stormstyrka.
Vindarna kan fälla träd och blåsa iväg lösa föremål. Myndigheten uppmanar därför allmänheten att förankra studsmattor, trädgårdsmöbler och andra tillfälliga konstruktioner. Det finns även risk för översvämningar i källare och på vägar.
SMHI rekommenderar att man rensar hängrännor och dagvattenbrunnar, undviker att köra genom vattensamlingar samt håller sig inomhus när åskan är som värst.
Varningen gäller stora delar av Stockholms län samt flera andra län i östra Svealand och södra Gävleborg. Lokalt kan vädret ge konsekvenser motsvarande en högre varningsnivå.
